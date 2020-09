GUARDIE D'ONORE

GIULIOTTI

PRESIDENTE

(N.Ast.) Walter Giuliotti è stato eletto delegato provinciale dell'Istituto nazionale per la Guardia d'onore alle Reali tombe del Pantheon. L'associazione dal 1878 presta il servizio di guardia alle tombe dei re d'Italia al Pantheon e mantiene viva la memoria legata alla casa di Savoia, al Risorgimento e alle tradizioni militari nazionali. L'appuntamento è stato ospitato dalla sede di via Umberto I e ha contato presenze numerose. L'elezione di Giuliotti (nella foto) è avvenuta all'unanimità: già in passato aveva condotto con successo la delegazione, e il primo atto del delegato della provincia di Rovigo è stata la consegna delle tessere alle nuove Guardie, ringraziando per la fiducia accordata e annunciando nuovi incontri al più presto per programmare le attività della delegazione. Le Guardie d'onore sono state istituite alla morte di Vittorio Emanuele II e il primo servizio di guardia, nato come Comitato dei veterani delle Guerre di indipendenza, è stato poi trasformato nel 1878 in Istituto nazionale. Dalla sua fondazione è sempre stato presieduto da un militare di alto rango.

VERSO LE REGIONALI

LA CIVICA GAFFEO SINDACO

SOSTIENE ALDO D'ACHILLE

(A.Luc.) Il gruppo consiliare della lista civica Con Edoardo Gaffeo Sindaco sostiene la candidatura a consigliere regionale di Aldo D'Achille. I consiglieri comunali di Palazzo Nodari Elisabetta Traniello, Giorgio Osti e la capogruppo Elena Biasin, accompagnati da Fabio Osti e dalla presidente di Asm Set Manuela Nissotti, hanno ospitato il sindaco di San Bellino. «Aldo ha l'ambizione di rappresentare il civismo polesano - ha detto Osti - Appoggiamo un candidato che possa rappresentarci al meglio, con un progetto politico e caratteristiche giuste per portare in Regione dignità a Rovigo». Tra i presenti anche Claudio Curina, rappresentante provinciale de Il Veneto che Vogliamo, la lista di D'Achille che sostiene il candidato presidente Arturo Lorenzoni: «Il senso di questo nostro sostegno deriva dal lavoro fatto con la nostra lista civica l'anno scorso con il 6% di consensi ottenuti alle urne. Il Polesine con Aldo trova una figura di riferimento nuova, che è riuscita ad unire anche altre civiche».

