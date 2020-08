GUARDIA DI FINANZA

ROVIGO Un'articolata indagine che ha portato al sequestro preventivo di quattro abitazioni ed altrettanti magazzini, tutti ad Aversa, oltre a somme su conti correnti, per un valore complessivo di circa 540mila euro, nei confronti di un 59enne originario di Sant'Antimo (Napoli), legale rappresentante di una società, con sede a Rosolina, attiva nel settore della carpenteria metallica e delle costruzioni, ora in fallimento, accusato di frode fiscale. Secondo le indagini dei finanzieri di Loreo, coordinate dal sostituto procuratore Sabrina Duò, fra il 2013 e il 2016 sarebbero state emesse fatture per operazioni commerciali inesistenti per circa 3,2 milioni per evadere le imposte sui redditi e l'Iva, ma ci sarebbero anche fatture false emesse da 11 soggetti, a capo di altrettante società con sedi in Lombardia e Lazio, emesse da evasori totali, privi di dipendenti o di strutture societarie, fatture generiche, mai saldate e sprovviste di documenti che attestassero l'avvenuta consegna dei beni che sarebbero stati acquistati. Le indagini hanno portato il pm Duò a chiedere ed ottenere dal Gip Raffaele Belvederi un decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente, per l'importo pari all'ammontare complessivo delle imposte evase.

