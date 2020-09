GUARDIA DI FINANZA

ROVIGO È scattata cavanopoli fra i pescatori del Delta del Po: si tratta dell'imponente operazione Recovery, che è stata condotta, via terra, via acqua e via aria, dalla Guardia di Finanza di Rovigo, con la quale sono stati controllati uno per uno tutti i ricoveri di barche, i pontili e gli ormeggi che si trovano sulla riva sinistra del Po di Pila, fra il porto di Pila e la Busa di Tramontana, esattamente di fronte alla centrale di Polesine Camerini, sull'altra sponda.

I SEQUESTRI

E il bilancio finale, anche se le indagini sono ancora in corso, dà la misura dell'operazione: sono stati sequestrati 4 pontili, 13 imbarcazioni da diporto e tre cavane, una con una parte trasformata in un laboratorio di falegnameria destinato alla manutenzione di barche per conto terzi, adibita quindi a un uso diverso da quello previsto di ricovero delle attrezzature per la pesca, e due che invece erano arredate con letti e mobili, utilizzate come vere e proprie abitazioni, con tanto di servizi igienici, i cui scarichi fognari, però, scaricavano direttamente nel fiume. Otto le persone denunciate per violazione all'articolo 1161 del Codice della navigazione, che prevede l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda fino a 516 euro, per aver occupato abusivamente spazi demaniali o aver eseguito opere di ampliamento senza autorizzazione oltre che per aver destinato ad un uso diverso la concessione.

I DENUNCIATI

I proprietari delle cavane sequestrate, utilizzate in modo difforme rispetto a quello consentito, di mero ricovero per le barche e le attrezzature da pesca, sono anche stati denunciati per violazioni al Codice dell'Ambiente per i reati di inquinamento e abbandono di rifiuti. L'operazione, rimarca la Finanza in una nota, aveva come obiettivo il contrasto degli illeciti nel settore delle concessioni demaniali e, in particolare, dell'occupazione abusiva di spazi di proprietà del demanio fluviale, a tutela dell'economia legale e, in particolare, a salvaguardia degli altri imprenditori rispettosi delle leggi e delle regole di leale concorrenza e di mercato.

L'INCHIESTA

Prima del blitz, scattato lunedì e andato avanti per l'intera giornata, c'erano state accurate indagini, svolte dai finanzieri della Tenenza di Loreo, che già da tempo avevano avviato un'azione di monitoraggio della zona, e coordinate dalla Procura di Rovigo nella persona del sostituto procuratore Andrea Bigiarini.

MAXI-OPERAZIONE

L'operazione Recovery è stata eseguita con un ampio schieramento di uomini e mezzi: hanno infatti partecipato una quarantina di finanzieri dei reparti territoriali del Gruppo di Rovigo, con il supporto del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Venezia, intervenuta con elicottero della Sezione aerea di Tessera e delle unità della Sezione Operativa Navale di Porto Levante. È stato così possibile controllare tutte le concessioni demaniali in essere in modo da verificarne la corrispondenza e la regolarità, confrontando le aree effettivamente occupate e le relative strutture esistenti. Al termine di tutti gli accertamenti, la Finanza procederà poi al recupero dei canoni demaniali non versati, nonché all'accertamento dei tributi non versati all'Erario per l'attività illecita svolta. Le attività di indagine non si sono ancora concluse.

SINDACO PRUDENTE

Il sindaco di Porto Tolle Roberto Pizzoli chiarisce come tutto sia ancora nelle fasi preliminari: «Al momento non ho dati per approfondire la questione, ma è chiaro che mi affido e terrò conto dell'attività d'indagine condotta della Procura e della Finanza: valuteremo poi come muoverci, in base agli atti ufficiali che ci verranno trasmessi, perché, di riflesso, le contestazioni riguardano anche una serie di questioni urbanistiche, che sono di competenza comunale».

