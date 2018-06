GUARDIA DI FINANZA NOMINATI DUE VICEBRIGADIERI (F.Cam.) Hanno giurato ieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GUARDIA DI FINANZANOMINATI DUEVICEBRIGADIERI(F.Cam.) Hanno giurato ieri mattina i due finanzieri Luciano Guidone e Marco Piscopo, in servizio rispettivamente alla tenenza di Adria e a quella di Lendinara, che si possono fregiare ora del nuovo grado di vicebrigadiere. Le cerimonia, che si è svolta in famiglia, negli uffici del comando provinciale, ha visto il colonnello Nicola Sibilia rivolgere l'apprezzamento ai due nuovi vicebrigadieri per l'impegno mostrato durante lo specifico corso di formazione, ma anche un richiamo ai loro maggiori...