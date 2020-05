AMBIENTE

ROVIGO Gettano la mascherina. A terra. Rivelando così il proprio volto di maleducati. L'abbandono indiscriminato delle mascherine e dei guanti, il cui utilizzo è obbligatorio come misura di sicurezza pubblica per chiunque esca di casa, sembra essere una nuova emergenza ambientale. Un comportamento purtroppo diffuso a ogni latitudine. E il Polesine non fa eccezione, tanto che Ecoambiente e l'assessore all'Ambiente di Rovigo Dina Merlo si vedono costretti a intervenire per invitare a non buttare maschere e guanti usati a terra, bensì in cestini e cassonetti del secco indifferenziato.

ZONE COLPITE

La società che gestisce il servizi integrato dei rifiuti, in una nota stigmatizza quello che definisce «un comportamento doppiamente grave e stupido che, purtroppo, si sta rivelando abbastanza diffuso e riscontrato con triste frequenza soprattutto a Rovigo, e che si verifica, in particolare, nei pressi di supermercati e zone ad alta concentrazione di uffici, vicino agli sportelli aperti al pubblico come quelli postali, in aree di parcheggio, ma anche in aree verdi e su strade e marciapiedi. Forse per qualcuno incide anche il dubbio di quale sia il corretto modo di smaltimento, anche se sicuramente quello di disperdere guanti e mascherine nell'ambiente è il più sbagliato».

DANNI PER TUTTI

Ecoambiente, quindi, lancia il proprio invito: «I dispositivi di protezione individuale utilizzati da persone che non rientrano fra quelle in isolamento domiciliare, per le quali è invece prevista un'apposita procedura di smaltimento in sicurezza, devono essere conferiti nei cestini e nei cassonetti del secco indifferenziato. Togliersi guanti e mascherine una volta terminata la necessità del loro utilizzo e il loro corretto conferimento non costituiscono un'azione rischiosa, mentre lo può essere, all'opposto, il non farlo. Fra l'altro, con costi aggiuntivi a carico del servizio di raccolta dei rifiuti e quindi della collettività. Gettare correttamente guanti e mascherine usati e non gettarli a terra non è solo una buona prassi a tutela di ambiente e decoro, nonché di sicurezza in senso lato, ma è anche un obbligo. I trasgressori, infatti, contravvenendo alle apposite disposizioni normative sul corretto smaltimento dei rifiuti, sono passibili di sanzione. Anche se suona strano doverlo esplicitare, è severamente vietato oltre che dannoso buttare a terra e disperdere nell'ambiente i dispositivi di protezione individuale una volta terminato il loro utilizzo».

A ribadire il concetto, l'assessore Merlo: «Guanti e mascherine vanno gettati nel secco non riciclabile. Mi preme ribadire quanto già detto da Ecoambiente, sempre al lavoro per garantire la pulizia e il decoro della città, in vista anche dell'apertura estesa a tutte le attività commerciali».

L'APPELLO

L'assessore conclude ricordando che «sono importanti l'impegno e il senso civico da parte di tutti, nel non abbandonare impropriamente i dispositivi, ma di conferirli negli appositi spazi, evitando così di compromettere il decoro cittadino, che abbiamo cercato di curare al massimo in tutto questo periodo. Ringrazio i cittadini per la collaborazione nel rispettare il luogo e l'ambiente dove viviamo, a beneficio e tutela dell'intera comunità».

Elisa Barion

