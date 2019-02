CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRUPPI FILATELICOSCOUT RACCONTATICON I FRANCOBOLLITorna l'appuntamento all'associazione Barbujani con il Gruppo filatelico e numismatico rodigino. Domani alle 21, alla biblioteca Carlizzi in via Corridoni 40, si terrà l'incontro Storia degli scout e del loro fondatore Baden Powell. Durante la serata Loris Beltrami, presidente del Gruppo stesso, presenterà una sua collezione in relazione a una tematica tra le più diffuse fra i collezionisti di tutto il mondo, cioè la storia degli Scout dal 1900 fino ai giorni nostri. Il relatore si avvarrà...