Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAROVIGO (E. Bar.) Cumuli di foglie a terra, lungo i marciapiedi, che ostruiscono le caditoie: le tracce dell'autunno sono presenti in numerosi punti della città ed è impossibile non notarle. In viale Trieste, ad esempio, il marciapiede che costeggia i lati della strada è coperto da un lungo tappeto giallo e marrone che complice il vento, in alcuni punti ha formato dei veri e propri cumuli a ridosso di alcuni cancelli. Cumuli dei...