ROVIGO Il grest si trasforma ai tempi del Coronavirus. A Grignano ci sarà un locale appositamente dedicato a bambini o educatori che, nel corso della giornata di attività estiva, manifesteranno sintomi assimilabili a quelli dell'infezione da Coronavirus. Un progetto studiato nel dettaglio dalla scuola d'infanzia assieme a Polistudio, partner per la sicurezza. «Nel caso in cui, durante il periodo trascorso a scuola o in attività un bambino o un'insegnante mostrino sintomi febbrili, per prudenza saranno sistemati in un'aula non utilizzata - dichiara Paolo Bernardinello, vicepresidente del Comitato di gestione - Ovviamente l'alunno non verrà mai lasciato solo, ma in quella circostanza la maestra sarà dotata di nuovi strumenti protettivi, come la mascherina Ffp2. È una procedura innovativa che ci ha suggerito Polistudio. Aprire la scuola nel periodo estivo significa dare un segnale e sperimentare nuove soluzioni come questa, in vista della riapertura totale prevista a settembre. Inoltre, presteremo molta attenzione alla gestione dei rifiuti e i pasti verranno consumati all'interno delle singole aule che accoglieranno i gruppetti, non più tutti insieme nel salone. Il pranzo sarà preparato sempre nella cucina interna, con un occhio particolare all'igienizzazione. Nel mese di febbraio, la nostra paritaria Fism ha ricevuto il 100% nell'accreditamento. Dopo la visita di Regione e azienda sanitaria Ulss 5, infatti, siamo stati promossi con il massimo dei voti», tiene a sottolineare il vicepresidente della struttura.

SCUOLA E NIDO INTEGRATO

La scuola d'infanzia e nido integrato Santa Maria Assunta di Grignano, nella serata di mercoledì, ha svelato alle famiglie l'animazione estiva. Otto settimane intense, che scatteranno lunedì 15 giugno e proseguiranno fino a venerdì 7 agosto. Al momento sono stati iscritti una quarantina di bambini fino ai 12 anni, ma l'organizzazione sta valutando di estendere il progetto fino ai 17enni, dato che le richieste delle famiglie di Grignano continuano ad essere numerose.

I più piccoli fino ai cinque anni saranno accolti all'interno dell'asilo, mentre per la fascia d'età 6-12 il Grest si svolgerà nei locali parrocchiali, nel circolo denominato Casa San Benedetto. I gruppetti saranno divisi in base alle fasce d'età, come spiega Bernardinello: «Il rapporto è un'educatrice per ogni gruppo di cinque bambini fino ai 5 anni, mentre dai 6 ai 12 anni l'animazione sarà seguita dalle figure che già si occupavano del doposcuola.

PROGETTO DIDATTICO

La coordinatrice didattica Monica Sturaro ha elaborato un progetto per i più piccoli che si chiama Direzione sorriso e che comprende varie attività, come lettura, drammatizzazione, grafico-pittorica, manipolazione, motoria, musica, costruzione e giochi ricreativi» aggiunge il vicepresidente della scuola. Ingressi e uscite saranno scaglionati per evitare assembramenti. Al momento dell'entrata mattutina, il personale misurerà la temperatura ai genitori e agli over 60 che possono accompagnare i bambini a scuola. «I primi bambini arriveranno alle 7.30, poi gli altri alunni potranno accedere fino alle 9.15. Chi non si ferma a pranzo uscirà dalle 12.20 alle 12.40, mentre i ragazzini che frequenteranno l'animazione completa termineranno la giornata alle 16», aggiunge Bernardinello.

Alla presentazione in teatro a Grignano, che si è svolta mercoledì sera, hanno partecipato le famiglie, il personale didattico e don Alessandro Mistrello, presidente del Comitato di gestione della scuola paritaria Fism, ma inquadrata come asilo parrocchiale. Nella scuola d'infanzia e nido integrato della frazione rodigina lavorano 11 dipendenti, tra insegnanti, cuoche e addette alle pulizie. La Santa Maria Assunta, che si trova in via Ponte dell'Asino, ha una tradizione in paese che risale a oltre cinquant'anni fa.

