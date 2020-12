GRIGNANO

ROVIGO La famiglia Orso lì dentro ci ha lasciato un pezzo di cuore. E sarà difficile chiudere la porta, per l'ultima volta, senza trattenere le lacrime. Dopo vent'anni di gestione, la pizzeria Passaparola, storico locale di Grignano, ieri ha salutato ufficialmente la frazione per tuffarsi in una nuova avventura imprenditoriale. Clara Orso era fresca di diploma conseguito all'Alberghiero, la sorella Micaela all'epoca desiderava cambiare lavoro, ma l'intuizione vera e propria è stata di papà Mariano, che ha letteralmente trascinato la moglie Marisa e le due figlie: l'1 febbraio 2001 apriva i battenti la pizzeria Passaparola, che ereditava un'altra storica gestione. Non è stata una decisione facile, ma ieri, nel giorno dell'Immacolata, sono state sfornate le ultime pizze in via Chiesa.

VENT'ANNI DI STORIA

È difficile riassumere tutte le emozioni, i ricordi, le curiosità e i rapporti allacciati in questi vent'anni, ma Clara Orso ci prova: «E' arrivato il momento di prenderci una breve pausa per motivi familiari: dal nuovo anno ripartiremo con la gestione all'agriturismo I Quarti di Guarda Veneta, dove uniremo le forze assieme alla famiglia di mio marito, Diego Maggiolo. Il locale di Grignano rimarrà sfitto, l'emergenza sanitaria non aiuta forse a subentrare, ma non abbiamo chiuso per il Covid. Quando siamo arrivati a Grignano nel 2001 siamo stati accolti benissimo, la famiglia Manzin ci ha introdotto sulla giusta strada e abbiamo mantenuto alcune storiche pizze, come la Bomba, con salamino, peperoni agrodolce, aglio, pancetta affumicata e cipolla».

LE INIZIATIVE

Ma il lungo successo della Pizzeria Passaparola è dipeso anche da altri fattori: «Abbiamo instaurato un bel rapporto con la gente di Grignano: ricordo le serate al karaoke, il primo evento Giropizza della moda, l'animazione riservata ai bambini, le serate divertenti e le risate con i clienti». Clara e la famiglia avevano adottato una formula speciale: «C'era un listino reinventato con le pizze create dai clienti e da ogni urna veniva estratta una pizza speciale, la più famosa è stata la Stroppolo, grazie a una carissima amica».

Immancabili i ringraziamenti di rito: «A Tiziano Pozzato che ci ha insegnato a fare pizze, a Leonardo Panizza, alle cameriere storiche Valentina De Stefani, Giulia Piccoli e Irene Ghirotto che ci ha affiancato nell'ultimo periodo». Adesso la famiglia Orso è già proiettata sull'agriturismo di Guarda Veneta: «Proporremo laboratori ludici con il Bosco delle meraviglie e nei prossimi mesi serate di ristorazione a tema. In estate pensiamo già all'Agripizza, una nuova versione per provare i nostri prodotti».

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA