ROVIGO «La campagna vaccinale anti-Covid deve dare priorità anche agli studenti»: così Bertilla Gregnanin chiede che gli allievi delle superiori rientrino tra le specifiche categorie individuate all'inizio della seconda fase delle attività vaccinali, a fianco dei lavoratori dei servizi essenziali, che comprendono gli insegnanti e il personale scolastico. Dopo la prima fase diretta alle categorie del personale ospedaliero e territoriale del servizio sanitario e sociosanitario regionale, agli ospiti e operatori delle strutture sociosanitarie territoriali, Gregnanin, che per 22 anni è stata responsabile della Uil Scuola locale e tuttora collabora con la giunta regionale della Uil Scuola, spinge per una soluzione che possa rassicurare l'intero mondo della scuola, dimostrandogli subito la massima considerazione e attenzione, perché «i ragazzi sono il nostro futuro» e perché «le scuole si sono organizzate per tempo per la didattica in presenza, assicurando le necessarie misure anticontagio».

Vaccinare gli studenti sarebbe un passo «per mettere in sicurezza le scuole e il futuro di tutti», prosegue Gregnanin, attuale presidente dell'Irase provinciale, istituto per la ricerca che svolge sul territorio attività di formazione, aggiornamento e consulenza del personale della scuola d'ogni ordine e grado. Anticipare le vaccinazioni per docenti, personale scolastico e studenti dai 16 anni in su (il primo vaccino approvato dall'Agenzia europea del farmaco non è attualmente raccomandato per chi ha meno di 16 anni) garantirebbe il ritorno alla didattica in presenza «alla quale dirigenti scolastici e docenti hanno dedicato grande attenzione nei mesi estivi e successivi, dopo una prima fase in cui sulle scuole si erano scaricate tutte le responsabilità. Lo stesso lavoro non è stato fatto per il settore dei Trasporti, per il quale è rimasto lo status quo ante bellum: è questo il grande problema, il mancato potenziamento dei trasporti», afferma Gregnanin, che sostiene le contemporanee necessità di fermare i contagi e tornare alla didattica in presenza piena anche nelle scuole superiori, ora al 100% in modalità digitale integrata in Veneto fino al prossimo 31 gennaio.

«Gli studenti delle superiori sono arrabbiati per questa scelta, soprattutto chi ha gli esami di maturità quest'anno - continua Gregnanin - l'avvio della didattica in presenza al 50% e lo scaglionamento degli ingressi porta solo a una situazione caotica, con acrobazie di orari per i pendolari, e con lezioni che allungandosi fino alle 16, quando lascerebbero il tempo di studiare? A queste condizioni il diritto allo studio viene meno».

Nicola Astolfi

