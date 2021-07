Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOCIALEROVIGO L'Università popolare polesana cambia guida alla direzione didattica con la nomina di Bertilla Gregnanin. Ex insegnante, Gregnanin sostituisce Francesca Buson. L'università popolare conta oltre 1.500 soci in Polesine e organizza attività di incontro, dibattito, informazione e formazione a Rovigo e in altri 25 comuni, da Melara a Rosolina, dove sono attive le sedi dell'associazione. Ai corsi e laboratori si affiancano proposte...