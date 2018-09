Green Tour, un nuovo progetto per lanciare un turismo di qualità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SVILUPPOROVIGO La partecipazione all'incontro di formazione, gratuito, rivolto agli operatori della provincia per aderire al progetto strategico regionale Green tour. Verde in movimento, scade lunedì 10. Per gli interessati, la formazione avrà luogo lunedì 17, dalle 9.30 alle 12.30, al Centro congressi di piazza Europa a Rosolina Mare.IL PROGETTOGreen tour. Verde in movimento significa camminare, pedalare, cavalcare, navigare per oltre 600 chilometri su antiche restere fluviali, secolari ferrovie dismesse, suggestivi cammini spirituali,...