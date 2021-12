Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTIROVIGO Da lunedì per salire in un autobus sarà obbligatorio esibire il Green pass. Le verifiche, secondo le disposizioni del decreto relativo all'introduzione, dal 6 dicembre, del pass rafforzato, per quanto concerne il trasporto pubblico urbano ed extraurbano, dovranno essere effettuate dalle aziende che gestiscono il servizio, nel caso dunque del Polesine, BusItalia e Garbellini. Le nuove regole implicano, di conseguenza,...