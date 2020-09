Emozione e tanta commozione ha suscitato il grandioso concerto eseguito l'altra sera dal Coro Vox Harmonica, all'ingresso dell'ospedale di Rovigo. Un'ottantina tra coristi, musicisti e direttrice della corale davanti a diversi medici e infermieri, alla presenza di un pubblico numeroso, come ringraziamento al personale sanitario per l'impegno nell'emergenza Covid-19. Tra le autorità presenti, l'assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari, il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo. Il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella ha seguito in piedi tutto lo spettacolo, vicino al personale medicio e infermieristico. Ed è stato bello vedere come la gente costretta a recarsi in ospedale, obbligata a passare tra il pubblico e i coristi, ha applaudito ad ogni esecuzione di brano. A spiccare su tutti Sara Magon, giovanissima direttrice del coro aziendale dell'Ulss 5 Polesana, che ha incantato tutti sia per la l'eleganza e la grande capacità di gestire così tante persone. Oltre a lei, vanno citati Francesco De Poli (maestro accompagnatore), Ester Salaro (soprano), Oscar Garrido Bassoco (baritono), Simone Caparrucci (timpani), Nicolò Candelario Lopez, Alessandro Marchini, Leonardo Spoladore, Alberto Zongaro (percussioni). Tecnico del suono: Stefano Pullin.

