Grazie all'export in provincia entra 1 miliardo l'anno

LA CONGIUNTURA

ROVIGO In questo fine 2019 Veneto Congiuntura, la pubblicazione periodica di UnionCamere sulla congiuntura dell'industria manifatturiera regionale, descrive così la situazione locale. Per le imprese del Polesine con 10 e più addetti, le previsioni sugli ordinativi esteri sono in maggioranza stazionari (38,4% delle risposte) e in lieve diminuzione (22,6%), mentre per quasi il 10% delle interviste realizzate (9,5%) sono destinati a diminuire. Nel primo trimestre 2019 la variazione tendenziale del fatturato estero delle industrie manifatturiere in Polesine era aumentata del 3,1%. Mentre nel trimestre successivo è risultata leggermente negativa (-0,2%). Con una differenza evidente però: le variazioni del fatturato estero risultano negative nelle industrie con meno di 49 addetti (-5,7% nei primi tre mesi dell'anno e -8,8% tra aprile e giugno), mentre sono positive le variazioni per le industrie con 50 addetti e oltre: +17,7% nel primo trimestre 2019 e +6,9% nel trimestre successivo.

ADDIO GRAN BRETAGNA

Alle incertezze per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea è stato dedicato a fine ottobre l'incontro a Padova Brexit: quali conseguenze per il sistema economico del Veneto?, per analizzarne gli effetti diretti e indiretti sull'economia regionale. Ed è stato spiegato che il 2,1% del Prodotto interno lordo veneto è attivato dalle reti intersettoriali e geografiche che subiranno probabilmente modifiche per la Brexit: questo valore è superiore sia alla media del Nordest (1,8%) sia nazionale (1,4%). Con la rottura nella creazione della Casa comune europea, la circolazione delle merci tra Regno Unito e Unione europea sarà considerata commercio con un paese terzo quando si concretizzerà formalmente la Brexit. Il rischio, senza un accordo sul libero scambio, è che vengano introdotti dazi e tariffe, rivoluzionando le disposizioni giuridiche ora applicate, e quindi il trattamento delle merci che entrano, escono o transitano, in relazione all'Iva e alle accise. Sugli effetti della Brexit conteranno dunque i contenuti dell'accordo di recesso e per definire le future relazioni tra Unione europea e Regno Unito si entrerà in una fase fondamentale dopo il 31 gennaio.

GLI EFFETTI

Lo scorso gennaio, il centro studi di Confapi Padova Fabbrica aveva calcolato come possibili effetti della Brexit per l'export delle imprese del territorio una contrazione tra il 3 e il 7%, cui aggiungere un potenziale costo del 5% in termini di tasse doganali, con un effetto complessivo di circa 7,7 milioni di euro a danno dell'economia polesana, in caso di uscita con un no deal, cioè senza accordo.

EXPORT POLESANO

Nei primi 9 mesi del 2018 (ultimo dato disponibile) l'export del Polesine contando tutti i partner commerciali era stato pari a 1,1 miliardi di euro, di poco inferiore, -4,2 milioni di euro, al dato dello stesso periodo del 2017, anno concluso con 1,47 miliardi di esportazioni cumulate per la provincia rodigina. Le esportazioni del Polesine contano per circa il 2,4% dell'export Veneto, che nel 2017 aveva superato i 61 miliardi di euro (47 miliardi nei primi 9 mesi del 2018).

N.Ast.

