Borsari dona seicento colombe pasquali all'Ulss Polesana per dire grazie a coloro che sono in prima linea nella lotta al Covid-19. Con l'avvicinarsi della festività l'industria dolciaria di Badia si spende in un'iniziativa di solidarietà verso il personale ospedaliero che combatte la difficile battaglia contro il virus.

«Vogliamo ringraziare tutto il personale medico infermieristico e sanitario, auspicando che anche loro possano trascorrere qualche momento della Pasqua attorniati dalla dolcezza e dall'affetto delle famiglie afferma Andrea Muzzi, numero uno della Idb - In queste situazioni di emergenza nazionale le aziende e le persone che possono fare qualcosa devono farlo. Dopo il Coronavirus ci saranno delle priorità e dare un valore assoluto alla nostra sanità sarà una di queste».

Borsari partecipa ad altri progetti di sostegno dell'emergenza Covid-19 in tutta Italia, con le seicento colombe pasquali non poteva mancare la vicinanza alla Ulss rodigina, impegnata con le proprie strutture di rianimazione e gestione speciale. La realtà badiese nota anche per l'Emporio - in questi giorni avrebbe lavorato alacremente, proponendo le proprie specialità dolciarie. Per questo ha anche avviato un servizio di consegna a domicilio per mettere in vetrina i prodotti. «Nella speranza concludono da Borsari - che la Pasqua possa essere festeggiata e celebrata secondo la nostra tradizione».

F.Ros.

