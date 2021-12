(G. Fra.) Graziano Biscaro è stato riconfermato alla guida, quale capogruppo, per il triennio 2022-2024, della Fidas Polesana di Ca'Emo Riconfermati anche Gildo Benetti, come vice capogruppo e Giosuè Paggioro in qualità di segretario. All'annuale assemblea degli iscritti erano presenti anche il riconfermato presidente provinciale Luca Callegari e il neo vicepresidente Walter Piva. L'assemblea è stata diretta da Benetti, data l'assenza di Biscaro. Benetti, che, dopo aver ringraziato i presenti e in modo particolare i dirigenti provinciali, ha illustrato le attività svolte dal 2019 ad oggi dal locale gruppo di donatori di sangue. mettendo in evidenza le notevoli difficoltà affrontate a causa del Covid. Ciò però - ha detto - non ha impedito ai donatori locali di fare squadra anche con i volontari delle altre associazioni del paese per favorire e incrementare la socializzazione e il benessere della comunità. Callegari ha invece ringraziato il gruppo di Ca' Emo per il grande lavoro che ogni anno svolge per la comunità e in particolare per la sensibilizzazione dei giovani verso la donazione di sangue. Ha poi ricordato i nuovi eletti a livello provinciale ed evidenziando che Ca' Emo è rappresentato in consiglio dal socio Alessandro Suman, peraltro presente all'incontro in paese. Callegari ha quandi espresso la sua soddisfazione per i risultati raggiunti in questo suo primo mandato.

