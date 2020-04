ALLA FATTORIA

ROVIGO Le buone notizie in questo periodo sono una rarità, perchè il momento difficile e l'incertezza che ci avvolge, pensando al futuro, sembrano prevalere su tutto. Ma la fortuna è cieca e l'avventore dell'edicola Casa Fortuna, situata all'interno del centro commerciale La Fattoria di Rovigo, è riuscito a sorridere dopo ver acquistato un biglietto della lotteria Gratta e Vinci. «L'uomo, sulla quarantina, sposato, con una figlia, dopo aver fatto la spesa si è fermato all'edicola per prendere il giornale e sentendosi fortunato ha deciso di comprare un Mega Miliardario, che è risultato essere vincente - racconta la titolare Lorenza Moretto - Il vincitore si è rivelato solo sabato, ossia il giorno dopo la vincita, stanti le limitazioni ai giochi dei monopoli. Gratta e Vinci è l'unico gioco statale che si poteva vendere fino a sabato, ma i cartoncini non si possono grattare sul posto, per non creare assembramenti. In particolare il biglietto numero 17 del pacco da 30, come uno scherzo del destino, era composto da 20 numeri, tutti vincenti, da 500 euro, con il simbolo del lingotto Vinci tutto».

Il fortunato vincitore, rodigino d'adozione, era felice, racconta il figlio della titolare, Enrico Cappato (nella foto), e ha commentato la vincita dicendosi incredulo perché in questo periodo è difficile meravigliarsi per qualcosa. Lo farà insieme alla moglie e alla figlia in casa, aspettando di riprendere a lavorare. I responsabili dell'edicola Casa Fortuna si dicono felici, anche se non è la prima vincita di queste dimensioni. Ben tre infatti le vincite sopra i 10mila euro, in cinque anni di gestione, e sommando le vincite totali si arriva a circa 3 milioni di euro.

M.Sca.

