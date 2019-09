GRANZETTE ROVIGO Doveva portare energia per riempire le case degli italiani di

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GRANZETTEROVIGO Doveva portare energia per riempire le case degli italiani di elettrodomestici. Invece, il 9 ottobre 1963 la diga del Vajont portò duemila morti, 3 condanne e 5 assoluzioni dopo il primo grado di un processo che arrivò in Cassazione dopo sette anni e mezzo. Si contarono anche 30 mila firme contro la prima sentenza che - secondo i commenti dell'epoca - ammazzò per la seconda volta le vittime. E poi ci vollero 30 anni per chiudere il contenzioso civile.I numeri della tragedia non bastano a raccontarla, anche se è tutta...