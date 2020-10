GRANZETTE

ROVIGO Domenica all'ex ospedale psichiatrico di Granzette sarà l'ultima occasione per visitare Vajont, l'onda della morte, la mostra multisensoriale allestita nel padiglione 7 dall'associazione I luoghi dell'abbandono. Ricordi, installazioni video, giornali d'epoca, planimetrie del progetto della diga, schede sui protagonisti delle vicende come Giorgio Dal Piaz, Tina Merlin e Carlo Semenza, raccontano una doppia tragedia: quella del disastro con duemila vittime stimate e quella successiva attraversata dai superstiti chiamati a vivere senza avere più nessuno e niente, e a convivere con processi faticosi che portarono a condannare in Cassazione solo 2 persone.

L'ASSOCIAZIONE

L'associazione I luoghi dell'abbandono ha in comodato d'uso la struttura dall'Ulss 5 dal giugno 2018, dopo la proroga al 31 dicembre della concessione scaduta al termine dei 2 anni previsti. Durante la proroga si completeranno le procedure per il provvedimento con il quale l'azienda sanitaria conferirà, da gennaio, il comodato d'uso biennale al futuro concessionario. Nel frattempo, le mostre aperte vanno verso la chiusura. Il secondo stop è in calendario il 29 novembre per Il silenzio assordante di Chernobyl nel padiglione 3, dove un'ampia collezione di reperti provenienti dall'area del disastro nucleare, insieme a foto, documenti e filmati, cartellonistica di approfondimento e cronistoria raccolti in un percorso di 44 stanze, mostrano le cause, i fatti e l'ombra lunga della catastrofe. Si chiuderà invece il 27 dicembre la rassegna I luoghi della pazzia, che nel padiglione 5 racconta il passato e ciò che resta degli ex ospedali psichiatrici in Italia. Le mostre sono visitabili ogni domenica dalle 10 alle 18 con un contributo d'ingresso. Mentre è gratuita l'apertura del parco secolare dell'ex manicomio, ogni domenica negli stessi orari di visita delle rassegne.

RICANDIDATURA

«La volontà dell'associazione - spiega il presidente Devis Vezzaro - è di continuare il percorso iniziato nel 2018: aspettiamo l'esito del bando indetto dall'azienda sanitaria per il nuovo comodato». Dal giugno 2018 il parco dell'ex ospedale psichiatrico ha ricevuto le cure dei volontari dell'associazione vicentina. E con la manutenzione è tornato a splendere e ha iniziato a ospitare diversi animali, che arrivano anche dalle donazioni di privati che non possono più accudirli: si contano alcune pecore e capre, tartarughe di terra e una decina di tartarughe d'acqua, e poi pesci, conigli, tacchini, galline e pulcini. Anche per questo l'associazione I luoghi dell'abbandono ha iniziato a collaborare con l'Ente nazionale per la protezione degli animali (Enpa), condividendo la missione di offrire spazi di ricovero per animali.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA