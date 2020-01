GRANZETTE

CAMMINA SUI BINARI

TRENI IN TILT

(F.Cam.) Un movimento sospetto. E pericoloso. Perché dopo aver parcheggiato vicino al ponte ferroviario di Granzette ha iniziato a camminare lungo i binari. Fortunatamente una pattuglia di carabinieri in borghese ha notato tutto ed è intervenuta, chiamando l'uomo e invitandolo a tornare indietro. Per tutta risposta, questo ha iniziato a correre. I carabinieri hanno chiesto il supporto della polizia, mentre nel frattempo è stato prima rallentato e poi sospeso il traffico ferroviario nel tratto fra Rovigo e Sant'Elena. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e, in una decina di minuti l'uomo è stato nuovamente avvistato. Questa volta non è scappato ed è stato accompagnato in Questura, con il supporto di un'ambulanza. Non è chiaro ancora se intendesse compiere un gesto estremo, anche se è probabile che il tempestivo intervento abbia scongiurato una tragedia. Anche se tutto si è svolto sostanzialmente in meno di un'ora, fra l'avvistamento dell'uomo attorno alle 17.40 e la riapertura completa della linea alle 18.30, più d'un treno ha accumulato ritardi consistenti, anche fino a mezz'ora.

GRAN GUARDIA

LE OPPORTUNITÀ FINANZIARIE

PER IL POLESINE

(R.Mer.) Quali opportunità porterà al Polesine la Finanziaria 2020? Lo spiegherà oggi, alle 18.30, in Gran Guardia, Pierpaolo Baretta, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'incontro è stato organizzato dal Pd di Rovigo: dopo i saluti di Giuseppe Traniello Gradassi, segretario provinciale del Pd, e del sindaco Edoardo Gaffeo, il sottosegretario illustrerà i provvedimenti dell'ultima legge di bilancio e le relative opportunità, dall'edilizia privata alle opere pubbliche. Presente anche Gianfranco Refosco, segretario regionale Cisl Veneto, Paolo Ghiotti, presidente regionale Ance Veneto, Nadia Romeo, presidente del consiglio comunale di Rovigo, Luisa Angela Vallese commercialista. A coordinare i lavori sarà Gabriele Frigato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA