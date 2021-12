L'INIZIATIVA

ROVIGO Con una sorta di pellegrinaggio civile, il gruppo Nordic Walking Granzette ha voluto ripercorrere il sottile filo della memoria che unisce il passato con il presente. L'occasione è stata data dalla ricorrenza del settantesimo anniversario della tragica alluvione del Po. Per questa commemorazione si sono dati appuntamento una ventina di camminatori della Polisportiva Granzette guidati dagli istruttori Francesco Verza e Lavinia Stoppa, che insieme hanno percorso l'itinerario dal Mulino Pizzon di Fratta fino al sacrario di San Lorenzo, a Passo di Frassinelle, dove riposano gli 84 periti nel camion della morte. Durante il percorso gli stessi camminatori hanno letto stralci di cronaca giornalistica che raccontavano gli eventi più significativi di quei giorni di novembre del 1951. Testi presi dal Corriere della Sera, dalla Stampa, dal Gazzettino, firmati da corrispondenti storici, quali Gino Nebiolo e Gino Fantini, testimoni diretti della tragedia. C'è stato spazio anche per la testimonianza, molto sentita e coinvolgente, di Aldo Luise, storico associato al Gruppo, che all'epoca aveva dieci anni e che risiedeva proprio nel comune di Frassinelle. È emerso nitido lo stato d'animo di quei giorni con la loro scia di distruzione, di paura e di morte, sensazioni ancora vivide nella memoria di chi le ha vissute. All'esterno del sacrario i pellegrini hanno potuto prendere visione di due nuove installazioni che faranno parte definitivamente del complesso, valorizzandolo ulteriormente da un punto di vista storico e commemorativo. All'ingresso una struttura informativa predisposta dal Comune di Frassinelle con fotografie e didascalie in grado di fornire un quadro ampio dell'evento e a lato, un'opera dell'artista rodigino Alberto Cristini rappresentante il camion della morte mentre si perde tra i flutti dell'inondazione.

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA