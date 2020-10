GRANDI OPERE

ROVIGO Ottantasei uffici, tre sale riunioni, un auditorium, un piano intero dedicato all'Archivio storico comunale. Più di un ettaro e mezzo di area verde con alberi secolari che diventerà accessibile al pubblico. Circa 120 nuovi parcheggi esterni, strade e marciapiedi del quartiere circostante rimesse a nuovo. Questo sarà il frutto del maxi restauro dell'ex ospedale Maddalena, dismesso nel 1999 e divenuto pure rifugio di senza tetto, oltre che luogo di profondo degrado.

L'ambizioso progetto, nato con l'amministrazione dell'ex sindaco Massimo Bergamin, è stato seguito fin dalla fase embrionale dall'architetto Ruggero Tezzon, responsabile del maxi intervento pronto a vedere finalmente la luce. Nello staff tecnico l'architetto Federico Pugina, l'ingegner Federico Modonesi e il dirigente Christian Scalabrin. Nel corso dell'iter che ha portato al via libera da parte del ministero, con anche una rimodulazione del progetto, a essere sistemati saranno 7.740 metri quadrati sul totale di 10.354 dell'intero edificio. Una parte, infatti, del terzo e tutto il quarto piano non saranno per il momento oggetto di intervento, ma solo di messa in sicurezza.

LA PIANTA

Al piano terra, 2.522 metri quadrati di superficie, troverà posto l'Archivio Storico comunale, attualmente ospitato in un edificio privato che costa circa 20mila euro l'anno. Il primo piano (2.230 metri quadri) sarà destinato ad accogliere 43 uffici comunali e due sale riunioni, con servizi igienico-sanitari e locali tecnici, Settore sociale e la delegazione dell'anagrafe. Al secondo piano saranno realizzati, in circa altri duemila metri quadrati di superficie, altri 43 uffici e una sala riunioni, con relativi servizi igienico-sanitari, locali dei Settori tecnici dei Lavori pubblici, Ambiente e del settore Urbanistica, Edilizia privata, Commercio e Suap.

Un grande auditorium troverà posto al terzo piano. Qui, degli esistenti 2.271 metri quadri, ne saranno ripristinati circa 443. All'ultimo piano saranno eseguiti solamente interventi e lavori per il ricavo di locali tecnici e di servizio. A essere restaurata, in quanto danneggiata, sarà l'intera copertura dello stabile, una parte essa sara interessata da un nuovo impianto fotovoltaico da 20 kilowatt.

Nello specifico, dei 13,5 milioni del Bando periferie, 6,2 serviranno per la riqualificazione dell'ex ospedale, mentre 446mila euro per la riqualificazione delle adiacenze esterne e del parco urbano.

IL TECNICO

«Appena ho visto il bando Periferie degradate del ministero - spiega Tezzon - ho consigliato all'ex amministrazione di tentare la corsa. Devo dire che ci hanno creduto subito tutti; l'ex vice sindaco Andrea Bimbatti, l'assessore ai Lavori pubblici Antonio Saccardin e l'assessore alla Cultura Andrea Donzelli. L'attuale sindaco Edoardo Gaffeo è stato poi determinante. Fin dal suo insediamento ha preso subito i contatti con Roma per non perdere questa preziosa opportunità per la città».

Un lavoro di squadra, con anche l'allora assessore all'Urbanistica Federica Moretti, portato avanti da rodigini anche con casacche diverse, il cui fine è salvare un intero quartiere della città dal degrado. «Dopo una serie di peripezie relative all'accordo con i privati e in seguito dettate dalla burocrazia - ricorda Tezzon - vedere prendere vita questa opera è una grande soddisfazione».

Una vittoria professionale che arriva a pochi mesi dal pensionamento dell'architetto padre del progetto di riqualificazione del quartiere a ovest della città. Entro giugno, infatti, il Comune nominerà un nuovo Responsabile unico del procedimento. «Più una vittoria del cuore - spiega commosso Tezzon - la Commenda è il mio quartiere e vederla rinascere per me è una grande gioia».

Una volta terminato, che aspetto avrà l'ex Maddalena? «Identico strutturalmente a quello precedente, essendo vincolata dalle Belle arti la struttura non può essere modificata. Apparirà come un edificio nuovo, magari di un colore verde acqua oppure di un bel giallo ocra. Dettagli che verranno decisi in una seconda fase. Accanto ci sarà un parco curato, esternamente strade nuove ben illuminate. Insomma, una Commenda che dopo tanti anni, tornerà finalmente a pulsare, lasciandosi alle spalle il degrado e lo stato di abbandono in cui era caduta negli ultimi anni».

Roberta Merlin

