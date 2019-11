Grandi manovre per il nuovo terminal

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRASPORTIROVIGO Prove tecniche per il nuovo terminal degli autobus. Prima di iniziare a movimentare gli autobus cittadini e le corriere di linea, arrivati ieri mattina, poco prima delle 10 in piazzale Riconoscenza, i tecnici del Comune e gli ingegneri hanno dovuto attendere che l'ultimo carro attrezzi si allontanasse dopo aver rimosso l'ennesimo mezzo in divieto di sosta.CARTELLI DI DIVIETONonostante, infatti, la segnaletica di divieto posizionata dai vigili urbani lunedì sera, in vista delle prove di mobilitazione dei bus previste il giorno...