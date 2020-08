MOBILITÀ

ROVIGO La bicicletta è attrazione per i più piccoli e amica dei giochi dei bambini. Così la Fiab, associazione Amici della Bici di Rovigo, ha pensato di introdurne la conoscenza collaborando al progetto di animazione estiva svoltosi al Museo del Grandi Fiumi. Per il secondo anno l'associazione è stata invitata ad animare il Campus estivo R... Estate ai Grandi Fiumi curato da Aqua Natura e cultura. Nello spazio all'aperto dei chiostri dell'ex Complesso degli Olivetani i volontari hanno coinvolto i piccoli partecipanti nella conoscenza del mondo della bicicletta. Nel primo appuntamento, oltre a raccontare dell'invenzione nel 1817 del mezzo di trasporto a due ruote, e a stimolare la creatività dei bambini con la produzione di disegni ispirati alla bicicletta, i soci-animatori Fiab hanno approfondito i pregi della bici, dalla sostenibilità ambientale alla silenziosità fino alla possibilità di utilizzo per tutti. Nel secondo appuntamento i volontari Fiab hanno spiegato con un linguaggio semplice la meccanica del mezzo usato da tutti nella quotidianità, analizzando le parti della bicicletta e il suo funzionamento, per poi approfondire come comportarsi per strada e quali sono le regole da seguire ai fini della correttezza e della sicurezza. Infine, con il terzo incontro, volontari e bambini si sono sporcati le mani riparando camere d'aria bucate e percorrendo un piccolo e divertente percorso, creato appositamente, ricco di segnaletica, preludio a quello che sarà l'evento Fiab Bimbimbici del prossimo 11 ottobre.

CULTURA DELLA BICI

L'animazione proposta da Fiab è stata occasione per diffondere la cultura della bicicletta tra i più piccoli, che, a riscontro dei volontari, anche imparando cose pratiche, si sono divertiti moltissimo nel poter finalmente usare la loro bici scoprendo che molti di loro non la usano praticamente mai.

E.Zan.

