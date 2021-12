(G.Fra.) Successo a Bellombra per il Concerto di Natale in chiesa organizzato dalla locale Corale San Giacomo, che ha aperto la serata diretto dal maestro Marco Frigato, accompagnato all'organo da Marco Biolcati. Sono stati proposti brani della tradizione come Adeste Fideles, In Notte Placida e Tollite Hostias da Oratorio di Natale di Camille Saint-Saens. Il Coro Plinius di Bottrighe, diretto da Antonella Pavan ha quindi interpretato brani natalizi dei maestri Bepi de Marzi e Marco Maiero. La serata è stata arricchita dalle prestigiose esibizioni della solista Chiara Rigosa e del soprano Golda Zahra, accompagnate al pianoforte dal maestro Marco Lessio. Rigosa, con la sua bellissima voce, ha proposto brani natalizi come Amazing Grace e Oh Holy Night. Golda, originaria di Los Angeles, in Italia da quattro anni e invece allieva del maestro Danilo Rigosa con il quale si sta specializzando in canto lirico. La sua voce melodiosa ha chiuso la serata proponendo Pleurez, Mes Yeux dall'opera Le Cid, Silent Night e White Christmas, dedicata al padre presente, venuto da Los Angeles proprio per sentirla. La serata è stata presentata da Laura Bertaglia, che ha letto riflessioni di Madre Teresa di Calcutta e di Papa Francesco. Hanno portato i loro saluti il parroco Don Maurizio Savella e l'assessore Wilma Moda, accompagnata dalla consigliera Oriana Trombin.

