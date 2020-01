Gli studenti dell'Itis Viola a lezione di motociclette

ISTRUZIONE

ROVIGO Gli studenti dell'Itis Viola di Rovigo che parteciperanno da oggi all'Mb education nell'ambito del Motor bike Expo di Verona, troveranno opportunità di formazione, divertimento e anche per guardare al proprio futuro professionale: soprattutto nel settore metalmeccanico. Due imprenditori su tre hanno difficoltà a trovare personale specializzato. Il Salone della moto di Verona offre quindi anche un programma formativo innovativo agli studenti degli istituti professionali che grazie alla formula workshop, mette insieme business e passione, formazione e spettacolo. Fino a domenica l'Mb education alla Fiera di Verona prevede per circa mille studenti complessivi un articolato cartellone di lezioni di professionisti, sportivi, manager e di dieci testimonial ai massimi livelli nel business delle due ruote. Così anche gli studenti rodigini potranno confrontarsi con rappresentanti tra i più autorevoli del settore, come il responsabile Progetto Moto Gp di Aprilia Paolo Bonora, Dino Romano che tenterà il nuovo record mondiale di velocità sulle Bonneville salt flats negli Stati Uniti, e Aurelio Longoni, il race manager di Regina catene calibrate. La rassegna fieristica dedicata ai motociclisti conta 700 espositori, con i più importanti marchi mondiali.

