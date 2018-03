Gli scheletri fanno tre vittime

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EDILIZIA PUBBLICAROVIGO In tre sono chiamati a rispondere di un danno erariale stimato attorno ai 400mila euro. Le indagini della Guardia di Finanza sono andate avanti per circa due anni e sono culminate con l'invito a dedurre nell'udienza davanti alla Corte dei Conti di Venezia del 12 aprile.LA VICENDALa storia si riassume facilmente: in via Bramante, al posto di 24 appartamenti per famiglie disagiate, anziani e giovani coppie, ci sono da circa sette anni due singolari strutture metalliche. Non una brutta coppia rodigina della Torre Eiffel o...