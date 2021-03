GLI OVER 80

ROVIGO Alla fine di questa settimana sarà conclusa la somministrazione dei vaccini anti-Covid agli ultraottantenni di Porto Tolle. «Nel giro di dieci giorni attraverso la collaborazione di tutti, colleghi, uffici comunali e volontariato, siamo riusciti a organizzare tutte le vaccinazioni più urgenti stabilite dall'Ulss5», commenta soddisfatta la vicesindaco Silvana Mantovani per aver dato corso alle vaccinazioni degli over 80. In tutto gli over a partire dalla classe 1941 da immunizzare a ritroso erano quasi 900 su poco più di 9.300 abitanti del Comune bassopolesano.

CENTRO DI IMMUNIZZAZIONE

Porto Tolle era infatti uno dei sette comuni della provincia di Rovigo a ospitare un Centro di vaccinazione di popolazione che ha permesso da un lato una maggior capillarità dell'azione, dall'altro di agevolare l'utenza più anziana che così ha potuto evitare lunghi spostamenti. «Ringrazio l'azienda sanitaria per aver messo a disposizione i vaccini per Porto Tolle, in particolare l'equipe che ha vaccinato e vaccinerà i nostri nonni continua la Mantovani -. Desidero ringraziare moltissimo tutte le persone che in pochissimi giorni hanno dato la loro disponibilità per l'organizzazione. Per Porto Tolle è un grande risultato e speriamo che arrivino ulteriori vaccini per proseguire questa campagna fondamentale per uscire da questa complessa situazione sanitaria».

Un vero lavoro di squadra quello messo in campo dal Comune insieme all'Ulss sanitaria, che tra oggi, venerdì 12 e sabato 13 vedrà vaccinati gli ultimi over 80 dell'estremo Delta nel Palasport di Ca' Tiepolo. In accordo con l'Ulss infatti l'Amministrazione aveva prodotto gli oltre 800 avvisi che sono stati recapitati agli utenti interessati dalla Polizia locale, Protezione civile, dai volontari Auser e Anteas, nonché alcuni amministratori e consiglieri. Il tutto per rendere la comunicazione e l'azione il più capillare e incisiva possibile. Dopo i primi 140 vaccinati della scorsa settimana, in questi tre giorni si completerà la vaccinazione degli anziani, con il sindaco Roberto Pizzoli che dichiara: «Non era scontato che la campagna vaccinale dei più anziani avesse modo di concludersi in così breve tempo, pertanto ringrazio l'Ulss 5 e tutte le persone, volontari e non, che in questi giorni si sono impegnati nell'organizzazione e nella consegna delle lettere di convocazione. Auspichiamo che anche in questa tornata si riscontri l'adesione della totalità degli invitati».

