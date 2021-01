GLI OSPEDALI

ROVIGO Calano i contagi, 23 le nuove positività emerse ieri, e cala, lentamente, anche il numero dei ricoverati, scesi a 70. Questo permetterà, già da lunedì, di tornare a una piena ripresa delle attività ordinarie, eccezion fatta per la chirurgia, che avverrà più gradualmente, visto che restano sempre 16 pazienti in Terapia intensiva al San Luca.

RICOVERI IN CALO

Ma il calo dei pazienti di area non critica, 44 a Trecenta, 9 in Malattie infettive a Rovigo e solamente 3 nell'Area medica Covid, permetteranno proprio la chiusura di quest'ultima con il ritorno alla situazione dello scorso ottobre, quando tutti i ricoveri erano concentrati su Trecenta, unico polo-Covid del Polesine. «Ad Adria abbiamo ancora tre ricoverati sottolinea il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella - Man mano che guariranno e verranno dimessi o si negativizzeranno si andrà a chiudere l'attività dell'Area medica Covid e l'ospedale di Adria potrà tornare alla sua piena attività ordinaria. L'ospedale di Trecenta, invece, rimarrà ancora per un bel po' come ospedale Covid di riferimento anche perché 70 persone ricoverate è ancora un numero importante e la pandemia è ancora in corso. La Regione, comunque, ha dato disposizione che da lunedì riprenda l'attività specialistica ambulatoriale e l'attività di libera professione specialistica intramoenia, un segnale importante legato alla riduzione dei ricoveri in tutto il Veneto, ritornato in fascia 4 per l'area non critica. C'è comunque da dire che per l'Ulss 5 più che di una riapertura si tratta di un'implementazione, perché anche durante il periodo acuto dell'emergenza della seconda ondata non ha mai bloccato totalmente le attività ordinarie. A testimonianza di questo, dal primo novembre al 28 gennaio il nostro Cup ha effettuato 470.400 prenotazioni per circa 1,2 milioni di prestazioni erogate. Lo sforzo che abbiamo compiuto è stato grande, perché l'attenzione prioritaria è stata quella legata gestione della pandemia, dal punto di vista di diagnosi, tracciamento e cure, ma non è stato mai trascurato il resto dell'attività, cercando sempre di garantire tutte le risposte necessarie, anche dal punto di vista specialistica ambulatoriale. Le attività che dal primo febbraio sono da ricollocare sono poche, poco più di 300, soprattutto legate a piccola chirurgia ambulatoriale, come la cataratta o altre prestazioni che erano state effettivamente ridotte se non sospese nel periodo più acuto».

MENO TAMPONI

Con la riduzione dei contagi (attualmente i polesani con positività in corso sono scesi a 1.296) diminuisce anche l'attività di esecuzione dei tamponi, ma le forze che vengono recuperate su questo fronte saranno subito investite nella campagna vaccinale. Intanto, però, gli ospedali dovrebbero tornare a pieno ritmo. E Compostella, già prevedendo un aumento delle chiamate al Cup, avverte che la mattina è più difficile prendere la linea al telefono e ricorda che le prestazioni possono essere prenotate online o anche in farmacia.

POTENZIATA LA TELEMEDICINA

Non solo, ma la difficoltà prodottasi con l'emergenza, ha dato lo sprone per andare avanti sul fronte della cosiddetta telemedicina: «Da fine settembre abbiamo sempre più fatto ricorso a questo strumento della medicina a distanza, ovvero l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche e digitali per eseguire prestazioni mediche a distanza: il più semplice è l'elettrocardiogramma, con il tracciato che viene poi inviato allo specialista in via digitale che lo referta e gira la risposta al medico di medicina generale o alla struttura o al domicilio dell'utente dove è stato eseguito l'esame. In questi mesi sono state più di mille le prestazioni eseguite in telemedicina, prevalentemente per la parte cardiologica, diabetologica e neurologica. Abbiamo iniziato anche con le radiografie a letto alle persone in casa di riposo ma anche a domicilio: un sistema che deve essere implementato, ma con enormi prospettive. La telemedicina, utilizzata per limitare lo spostamento delle persone, è forse una delle poche conseguenze benefiche della pandemia, che ha portato a sviluppare metodiche note da anni ma che non avevano mai avuto occasione di espandersi e ora questo diventerà abituale».

Francesco Campi

