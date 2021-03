Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLONTARIATOROVIGO Bandiera gialla ha stretto amicizia e collaborazione con il Ranch Arcobaleno di Borsea, in via Passo.«Il Ranch ha messo a disposizione dei soci un orto di consistenti dimensioni, da adibire a colture di ortaggi - spiega il presidente dell'associazione, Davide Sergio Rossi - nelle scorse settimane gli orti sono stati preparati e concimati, pronti per essere coltivati. In questi difficili momenti per tutti, una sana e bella...