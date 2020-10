GLI AMBULANTI

ROVIGO E' tutto pronto per la 538^ fiera d'ottobre. Ben 200 ambulanti hanno confermato la loro presenza in città per il prossimo weekend. E anche la macchina organizzativa messa a punto da Confipo sembra non avere incontrato grosse problematiche. «Siamo in attesa del Dpcm per capire se sarà possibile mandare in scena la fiera conferma il numero uno di Confipo Giancarlo Zanella - Non ci aspettiamo variazioni in senso negativo, gli eventi all'aperto non dovrebbero infatti subire un ulteriore stop, ma solo qualche probabile aggiustamento. Con l'obbligo dell'uso della mascherina e il contingentamento del flusso di persone ai varchi non ci sono rischi di contagio». Sul fronte del commercianti e ambulanti la voglia di partecipare alla fiera è davvero alta. «La maggior parte delle bancarelle hanno confermato la loro presenza in città spiega Zanella siamo, finora, a circa 200 adesioni. Prima del 22 ottobre sicuramente cresceranno, non c'è infatti timore per l'impennata della pandemia in quanto il Polesine, a differenza di altre province, conta ancora un numero di contagi limitato. Dunque anche gli operatori ci hanno spiegato di partecipare all'evento fieristico con la massima tranquillità».

COMMERCIANTI IN ATTESA

Ad attendere la fiera anche commercianti ed esercenti del centro. Dopo mesi di incassi ridotti a causa della pandemia, il tradizionale evento rappresenta un'occasione per una boccata d'ossigeno. «In città arriveranno più di 600 operatori, di questi circa 400 hanno già prenotato alberghi, agriturismi e ristoranti spiega il responsabile di Confipo - Un indotto importante per tutto il comparto. Senza contare che la fiera porterà in centro centinaia di persone che poi frequenteranno anche i bar o faranno acquisti. Ecco perché è importante fare di tutto per riuscire a garantire questo evento».

Sul fronte della sicurezza, Confipo ha preparato un piano dettagliato per garantire le misure anti-contagio. «Ci saranno una trentina di steward spiega Zanella -, abbiamo organizzato i varchi di entrata e uscita, ci sarà un controllo del numero di persone che si trovano all'interno dell'area per evitare il formarsi di assembramenti». Per quanto riguarda, invece, le bancarelle, non ci sarà un maggiore distanziamento. «I banchi sono già distanziati nel rispetto delle norme di sicurezza spiegano al Confipo - non c'è stato bisogno di cambiarne la disposizione. Sarà dunque una fiera esattamente come le precedenti: a cambiare sarà solo il controllo dei flussi e l'obbligo dell'uso della mascherina, già previsto per legge. Il personale che si occuperà della sicurezza controllerà il rispetto delle distanze».

GIOSTRE IN ARRIVO

Nel frattempo, in viale Porta Adige stanno arrivando anche i camion con le giostre. Molti operatori sono fermi dalla scorsa primavera, dopo che diversi comuni hanno cancellato le sagre per evitare problemi legati al Covid. Il clima, anche qui, è di forte preoccupazione, anche se riusciranno infatti ad allestire le giostre nel piazzale del Censer, il grande punto di domanda è che la paura porti un calo drammatico di presenze. Non solo: c'è l'ansia dei controlli e il timore della sanzione, visto che ad ogni giro' la giostra dovrà essere igienizzata e l'uso della mascherina è obbligatorio.

Roberta Merlin

