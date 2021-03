TURISMO

ROVIGO Dietro ogni crisi si nascondono grandi opportunità. Lo sosteneva Albert Einstein e, nel suo piccolo, lo dimostra la sterzata con cui istituzioni e operatori turistici si apprestano ad affrontare la stagione 2021. Già, perché non basta pensare che lasciandosi alle spalle la pandemia si tornerà a macinare i numeri del passato. Gli effetti del Covid sui comportamenti delle persone e le scelte per le vacanze saranno infatti duraturi, ma spingono in una direzione che l'offerta turistica polesana ha tutte le carte in regola per poter intercettare.

CROLLO DI PRESENZE

Partiamo intanto dai numeri. Nel 2020 il Veneto ha registrato un crollo delle presenze turistiche del 54,4% e, relativamente alle località di mare, del 45,9%. A pesare, i mesi di lockdown da marzo a maggio, l'incerta ripartenza a giugno e la virtuale assenza degli stranieri (-68,3%) dovuta alla chiusura delle frontiere fino a estate inoltrata. Fattori che valgono anche per Rosolina Mare, dove però il calo è stato del 37,04%, e per Porto Tolle, dove la flessione è stata del 29,45%. A fare la differenza sono stati i turisti italiani, che a Rosolina Mare sono diminuiti solo dell'8,29% e a Porto Tolle sono addirittura aumentati del 35,80%. Questo perché sono state individuate come località alternative al turismo di massa, in grado di offrire sicurezza, ampi spazi naturali e possibilità di visita che integrano la giornata in spiaggia.

POLITICHE DI SOSTEGNO

«Da un punto di vista promozionale, stiamo lavorando su un doppio binario - conferma Daniele Grossato, vicesindaco con delega al turismo di Rosolina - con la conferenza dei sindaci del litorale veneto e la Regione portiamo avanti iniziative e campagne unitarie utilizzando il marchio Land of Venice che l'anno scorso, in condizione di chiusura dei confini, si sono dimostrate efficaci per attirare un turismo nazionale. Ora, con la nuova Ogd Po e il suo Delta ci proponiamo di reinventare l'offerta turistica presentandoci tanto sul mercato nazionale che su quello estero come la prima destinazione eco-fluviale. Un sistema, cioè, in cui non c'è solo la spiaggia, ma si esaltano anche i grandi spazi, le bellezze naturalistiche del Parco, i percorsi cicloturistici e di escursioni fluviali, i prodotti tipici».

OFFERTA GREEN

Il ridirezionamento verso un'offerta di turismo green, come peraltro sta facendo Albarella portando avanti la riqualificazione ambientale seguita alla tromba d'aria dell'agosto 2017, è infatti un trend in atto già da qualche anno e che la domanda post-Covid sta solo accelerando. «Il turismo sta cambiando e, nonostante l'anno difficile alle spalle e l'incertezza per le regole di questa stagione, imprenditori e operatori stanno investendo nella riqualificazione delle strutture grazie agli incentivi statali - continua Grossato - Si tratta di investimenti che migliorano la qualità dell'offerta e sono proiettate verso la destagionalizzazione legata ai percorsi di visita e allo sport».

Più che i numeri attuali del turismo a Porto Tolle, che comunque nel 2019 sfioravano le 200mila presenze, sono importanti le prospettive. Ne è consapevole l'assessore al turismo Raffaele Crepaldi che, senza nascondere le problematiche, su tutte l'anomalia delle spiagge di Barricata e Boccasette che non appartengono al Demanio e sono rivendicate da privati, cerca di guidare la programmazione in senso moderno. «A livello di strutture scontiamo un grande ritardo visto che il 90% delle presenze turistiche lo dobbiamo al solo villaggio Barricata - sottolinea - Grandi numeri li porterà in futuro anche il progetto di Human Company nel sito dell'ex centrale di Polesine Camerini, ma per il trend attuale è significativa la fioritura di tanti bed&breakfast che implementano l'offerta ricettiva diffusa e in questa direzione va anche la previsione di cavane turistiche da realizzare nella Sacca di Scardovari. Abbiamo investito nell'ufficio Iat e, grazie a un progetto del Parco, nella formazione degli operatori. I servizi nelle spiagge stanno crescendo, ma il territorio si presta a essere visitato anche in altri periodi e ci sono una serie di eccellenze a livello naturalistico ed economico che dobbiamo riuscire a valorizzare».

Enrico Garbin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA