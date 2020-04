Campioni dentro e fuori dal ring. Da un'idea degli atleti, la Pugilistica Rodigina ha devoluto in beneficenza le quote degli allenamenti. Un gesto di solidarietà per aiutare l'Iras di Rovigo: i soldi serviranno per l'acquisto di camici monouso. Michele Brusaferro racconta come si è sviluppata l'iniziativa. «Gli allenamenti stanno proseguendo, quattro volte a settimana i ragazzi si collegano via Skype e seguono i suggerimenti dei tecnici. Alcuni hanno chiesto di versare ugualmente la quota di marzo e quindi abbiamo pensato di devolvere la somma in beneficenza. Abbiamo deciso di aiutare una realtà importante come l'Iras, per permettere alle persone di lavorare in sicurezza e dare una mano agli anziani ospiti». Rodolfo Fasiol, commissario dell'Iras, applaude la società di boxe: «Desidero ringraziare la vostra associazione per la gradita donazione. Fa molto piacere sentire la vicinanza di una realtà che fa della diffusione dei valori sportivi la propria missione, perché essi possono rappresentare un importante punto di riferimento per tutti in questi momenti di emergenza. Utilizzeremo la donazione per finalità collegate all'emergenza Covid 19, come l'acquisto di materiali e attrezzature necessari. Superata la fase di emergenza, confido di organizzare un incontro per rinnovare i ringraziamenti alla Pugilistica».

