GLI INVESTIMENTI

ROVIGO Un acceleratore lineare da 3,3 milioni, il noleggio per 5 anni di sistemi automatici di etichettatura e tracciabilità dei campioni per i centri prelievo degli ospedali di Rovigo, Adria e Trecenta, per un costo complessivo di 450mila euro, la realizzazione di una sala operatoria ibrida polifunzionale all'ospedale di Rovigo dove verrà installato il nuovo angiografo biplano acquistato a giugno, con un costo di 941mila euro, 630mila euro per acquistare hardware e software per il sistema informatico aziendale cui si aggiungono gli oltre 975mila euro per l'acquisto di hardware, apparati rete dati e Wi-Fi per i reparti, per l'aggiornamento tecnologico.

In più, per il 2021, quasi 2 milioni per acquistare due angiografi cardiologici (in totale 1.150.000 euro), e una nuova risonanza magnetica per l'ospedale di Rovigo (750mila euro).

FONDI REGIONALI

Si tratta di oltre 8 milioni di investimenti per l'Ulss Polesana, compreso un milione e mezzo di cofinanziamento della Fondazione Cariparo per l'acquisto del nuovo acceleratore lineare, decisi dalla Giunta regionale nell'ambito del piano complessivo per tutte le Ulss e Aziende Ospedaliere per un importo complessivo di 129 milioni e 718 mila euro. Il presidente della Regione Luca Zaia, che si prepara alla nuova corsa elettorale nella quale non sembra avere rivali, sottolinea con orgoglio di come si tratti della «più grande manovra di investimenti varata in una sola volta da anni, che chiude in poco più di un mese l'intera attività 2019 della Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia e si spinge oltre, programmando anche i fabbisogni di grandi macchinari per i prossimi 2-3 anni, già formalmente dotati dei fondi necessari. Tutto questo è stato possibile grazie a un grande lavoro di squadra, dai sanitari sul campo ai managers dietro le scrivanie, con la regìa della Regione».

Nel complesso, si prevede l'acquisto di 12 Tac, 7 delle quali a 64 strati, 4 a 128 strati, una addirittura a 256 strati. Nessuna, però, prevista per il Polesine. Per il quale, invece, è in arrivo una delle 10 risonanze magnetiche da 1,5 tesla. Nel piano regionale ne figurano anche una di tipo articolare e due da 3 tesla. Sono due su un totale di 18, invece, i nuovi angiografi dei quali è previsto l'acquisto nel 2121 per l'Ulss Polesana.

RISTRUTTURAZIONE

Per l'ospedale di Rovigo, fra l'altro, sta per essere affidato l'appalto per i lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo e di sicurezza della cosiddetta piastra ambulatori, che si trova al primo piano del Corpo A. Uno stralcio del piano complessivo di ristrutturazione approvato nel 2016, poi aggiornato lo scorso luglio prevedendo, come si legge nell'atto, «un importo complessivo per le diverse fasi funzionali ancora da realizzare pari a 49.592.265 euro». La spesa totale per l'intervento di ammodernamento dell'ala dell'ospedale dove si trovano gli ambulatori, inserita nell'esercizio 2020, è di 1,8 milioni di euro, con un milione e mezzo per i lavori veri e propri: 720 mila di opere edili, 520mila di opere termomeccaniche e 335mila di opere elettriche. Entro il termine previsto dal disciplinare di gara, le 12 di lunedì, sono arrivate tre offerte: quella di un'aggregazione temporanea d'imprese con la Martini di Magnacavallo capogruppo insieme alla rodigina Costruzioni Orizzonte, quella della Arco Lavori di Ravenna e quella dell'aggregazione temporanea d'imprese fra la Retice di Badia Polesine, capogruppo e la Esseimpianti di Lendinara, mandante. Ora laCommissione Giudicatrice della qualità, nominata ieri, sarà chiamata a scegliere l'offerta migliore.

F.Cam.

