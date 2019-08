Gli inquilini dell'Ater si alleano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EDILIZIA POPOLAREROVIGO È attivo formalmente da ieri, dopo l'assemblea costitutiva in Commenda, il Coordinamento degli inquilini Ater di Rovigo, che sabato prossimo tornerà in piazza per chiedere il ritiro della legge 39 del 2017, per bloccare le procedure di sfratto per morosità dovute all'aumento dei canoni dopo l'entrata in vigore della normativa e per portare nuovi investimenti nella manutenzione degli alloggi.L'incontro di ieri in via Galilei, a una settimana esatta dalla partenza del movimento popolare di protesta anche a Rovigo,...