ROVIGO Giorgia Pellegrini, Valentina Crivellari e Sofia Belluco: sono i nomi delle tre punte di diamante del corso di laurea in infermieristica. Tre giovani infermiere neo laureate che con le rispettive tesi hanno colpito la commissione dell'Ordine delle professioni infermieristiche che ha consegnato loro i riconoscimenti previsti dal premio Tesi infermieristiche, progetto con il quale il direttivo provinciale ogni anno vuole valorizzare lo sforzo intellettuale dell'infermiere neo laureato. A salire sul podio di questa seconda edizione sono state appunto Giorgia Pellegrini, Valentina Crivellari e Sofia Belluco con le tesi relative all'anno accademico 2018-2019. La premiazione è avvenuta a Rovigo, nella sede dell'Opi, alla presenza del presidente Marco Contro, del segretario Denis Piombo e della consigliere Francesca Pregnolato.

«Ringraziamo l'Opi - hanno commentato le vincitrici - per averci dato questa opportunità. Siamo fiere e soddisfatte di questo premio che racchiude impegno e passione per la nostra professione».

Pellegrini si è aggiudicata il primo premio del valore di 500 euro grazie alla tesi dal titolo Il placebo nella cura dei pazienti psichiatrici: ruolo che ne riveste l'infermiere. Crivellari si è posizionata al secondo posto, premio di 300 euro, grazie all'elaborato Le emergenze pediatriche e la loro gestione: indagine sulle conoscenze di genitori e insegnanti dell'istituto comprensivo di Loreo. Terza classificata Sofia Belluco, premio di 200 euro, con la tesi dal titolo Studio pilota sull'efficacia delle schede di educazione del caregiver per la dimissione difficile a domicilio, presso l'Uo di Geriatria dell'ospedale di Rovigo.

