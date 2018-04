Gli infermieri chiedono più dignità professionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀROVIGO Basta pacche sulle spalle: è tempo di assegnare il giusto riconoscimento professionale agli infermieri. È questo il messaggio che la delegazione rodigina dell'Ordine delle professioni infermieristiche porta in Polesine dal primo congresso nazionale dell'Ordine, svolto a Roma. Le criticità, come le cure mancate, e le proposte per l'esercizio dell'assistenza infermieristica, sono state al centro di quattro tavoli tematici e a uno di questi, sull'argomento Mondo del lavoro: esercitare in sicurezza, ha partecipato il presidente...