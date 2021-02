Gli hamburger gourmet hanno conquistato i palati dei clienti e hanno permesso alla gastronomia-burger style di San Martino di Venezze di ottenere un prestigioso riconoscimento. Il commercio è costretto a convivere con gli effetti della pandemia e la crisi si fa sentire. Ci sono tuttavia delle realtà in controtendenza, come Racconti di Cucina che ha visto addirittura lievitare il giro d'affari, fino alla conquista dell'ambito premio: «Nello stesso giorno in cui festeggiamo il secondo anno di attività, abbiamo ricevuto una sorpresa inaspettata che ci ha riempito il cuore di gioia - raccontano i titolari Alessandro Capuzzo e Rosita Zanirato - Siamo entrati a far parte di Eccellenze Italiane 2021, un riconoscimento importante che certifica la nostra passione per la qualità. Grazie di cuore alle nostre famiglie, agli amici che ci hanno aiutato e sostenuto nel realizzare questo sogno. Grazie a Davide Mori, new entry indispensabile per noi, ma grazie soprattutto ai tantissimi clienti». Racconti di Cucina spazia dal dolce al salto e il lavoro in cucina ha visto una positiva evoluzione: «Siamo originari di San Martino e abbiamo aperto due anni fa il locale, a un certo punto abbiamo deciso di cambiare il modo di lavorare e ci siamo reinventati proponendo hamburger di qualità con prodotti ricercati - spiega Capuzzo - siamo soddisfatti e abbiamo molti clienti che arrivano dai paesi limitrofi». Eccellenze italiane è un brand che promuove lo sviluppo del Made in Italy, punto di riferimento del mercato per la certificazione e valorizzazione della professionalità per oltre 7mila attività in Italia e all'estero.

