IL PROGETTO

ROVIGO Non vere e proprie ripetizioni, ma un progetto di tutoraggio per aiutare gli studenti delle scuole superiori ad affrontare le sfide più toste di fisica e matematica. È il progetto Saperne che prenderà il via il 10 gennaio e accompagnerà i ragazzi e le ragazze fino al 15 maggio 2022, presentato in Accademia dal presidente dei Concordi Giovanni Boniolo, dall'assessore Roberto Tovo e dalla dirigente dell'Iis Viola Marchesini Isabella Sgarbi, presente alla conferenza a nome della direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo.

PRIMO IN ITALIA

Si tratta di una iniziativa unica nel proprio genere, «la prima in Italia» come ha sottolineato orgogliosamente Boniolo, completamente gratuita e che mette l'Accademia o meglio, i suoi soci a disposizione dei giovani. In particolare, come ha spiegato ancora il presidente, Saperne propone dei pomeriggi settimanali in cui gli studenti e le studentesse possono svolgere i loro compiti di matematica il mercoledì e di fisica il lunedì, aiutati, a loro richiesta, dai docenti Paola Goldin, Anna Fiorenzato, Elisabetta Lorenzetti e Giuseppe Pavarin per la matematica, dai docenti Mia Tosi, Stefano Lanzoni, Fabio Cusin, Roberto Turolla, Andrea Bagno e Roberto Ragazzoni per la fisica.

Non è finita qui. Il progetto prevede anche delle lezioni mensili, il martedì, di comprensione del testo con il docente Paolo Scorzoni, che proporrà ai ragazzi diversi testi da comprendere e analizzare.

Ogni lezione ha la durata di due ore, dalle 15 alle 17 per fisica e matematica, di un'ora e mezza, dalle 15 alle 16.30, per la comprensione del testo.

Per quanto riguarda matematica, il tutoraggio è rivolto in via sperimentale agli studenti delle classi terze delle scuole superiori, le lezioni di fisica, invece, sono rivolte ai ragazzi delle classi seconde che abbiano fisica tra le proprie materie e delle classi terze. Le lezioni di comprensione del testo sono aperte agli studenti di terza, quarta e quinta delle scuole superiori. Al tutoraggio di matematica, fisica e comprensione del testo avranno accesso i primi 15 studenti e studentesse dotati di green pass che di volta in volta e indicando data e disciplina, si prenoteranno via e-mail all'indirizzo saperne@concordi.it.

I COMMENTI

«Le lezioni si terranno nel primo periodo in Accademia dei Concordi - ha aggiunto Boniolo - poi si sposteranno a Palazzo Nagliati appena sarà riaperto, a partire dall'undici febbraio 2022». «Sono molto contento di questa iniziativa - ha commentato Tovo - perché ha degli aspetti molto significativi. Come socio dell'Accademia la apprezzo molto e sono disponibile come docente nel caso abbia molto successo». Dal canto suo, Sgarbi ha aggiunto: «Lodiamo questa iniziativa che presenta un doppio aspetto. È un bene che l'Accademia si sia messa a disposizione dei giovani. Il focus del progetto, poi, è su matematica e fisica. Ed è interessante che il docente universitario veda come procedono i programmi nelle scuole superiori».

Elisa Barion

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA