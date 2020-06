GLI ESERCENTI

ROVIGO «Stiamo lavorando molto in questo periodo, abbiamo recuperato i mesi in cui che siamo rimasti chiusi per l'emergenza sanitaria: la gente ha infatti voglia di uscire e sedersi fuori per socializzare anche nel dopocena».

È soddisfatto Paolo Lorenzi, il titolare del Caffè Dersut, il locale che si trova lungo il Corso, prima frequentato soprattutto per le colazioni e l'aperitivo, ora anche di sera dopo che il titolare ha deciso di non chiudere il bar all'ora di cena. Se infatti la pausa pranzo vede ancora poche presenze a causa dello smart working che tiene molta gente ancora lontana dagli uffici, ad andare meglio è di sicuro la sera. Molti infatti, dopo avere trascorso tante ore in casa a lavorare, hanno voglia di uscire per incontrare amici o semplicemente per prendere un po' d'aria.

LOCALI AFFOLLATI

«E' stato un gran weekend conferma anche Massimo Maltarello del Pedavena -, anche noi in piazza Vittorio stiamo lavorando davvero tanto, in particolare dalle 18 in poi. Siamo in ripresa per fortuna». «Stiamo registrando un'ottima risposta conferma Giacomo Sguotti del Corsopolitan Le nostre serate dedicate all'aperitivo hanno come sempre un gran successo. Tavolini sempre prenotati anche per la cena, siamo soddisfatti».

TIMORI DI RI-CHIUSURA

«In questo momento continua Sguotti mi fa paura il pensiero di un altro lockdown. Se ci fanno chiudere tra un mese, si ritorna indietro. Spero tanto non accada, sarebbe un dramma per tutti». All'aria aperta ormai nessuno porta più la mascherina: qualche problema anche per il distanziamento, la gente in centro il fine settimana è talmente tanta che è difficile rispettare il metro di distanza. Per il momento, il livello dei contagi in Polesine non sembra destare alcun allarme, anche se settembre, a detta dei ristoratori della città, resta un'incognita e la maggior parte teme una nuova diffusione del virus.

IL SONDAGGIO

Secondo un recente sondaggio di Confesercenti, il 24% degli italiani non è però ancora tornato in negozi e bar per timore di esporsi a rischi. In questo periodo, complice la bella stagione, si sta registrando una ripresa di bar e ristoranti. In molti quest'anno rinunceranno a vacanze fuori dall'Italia e dunque si concedono qualche cena in più fuori casa, sfruttando l'opportunità di mangiare in sicurezza all'aperto. Per i locali, in questo periodo sono aumentate le spese di sanificazione, un costo di circa 615 euro mensili. E gli aiuti faticano ad arrivare: secondo un approfondimento di Confesercenti tra i propri associati, tra le imprese che hanno fatto richiesta per le forme di credito agevolato messe a disposizione dal Decreto Liquidità, il 51% riferisce di aver ricevuto risposta negativa. Nonostante le difficoltà, però, le imprese non abbandonano il campo: solo il 2% progetta di tornare a chiudere in tempi brevi, mentre l'81% continuerà a mantenere aperta l'attività come oggi. Ma c'è un 17% che così non riesce a sostenere i costi, e ridurrà gli orari o giorni di apertura.

COSTI DI GESTIONE

Anche se le imprese non si tirano indietro, c'è bisogno di considerare le difficoltà di questa fase e prevedere sostegni per chi riparte. L'aumento dei costi di gestione legato alle procedure di sicurezza è anticipato dalle imprese, che dopo quasi tre mesi di fermo hanno bisogno di liquidità. Purtroppo, come ha riconosciuto lo stesso governo, i finanziamenti continuano ad arrivare ad un ritmo troppo lento. È necessario dar loro un nuovo impulso: le attività non possono resistere a lungo in questa situazione. A spaventare infatti negozi, bar e ristoranti è l'arrivo dell'inverno. La paura di una nuova ondata di Covid potrebbe convincere infatti molte persone a rinunciare a frequentare bar e ristoranti, con un nuovo crollo per questo settore che solo ora, dopo la chiusura di febbraio, sembra essere in ripresa.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

