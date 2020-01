Gli avvocati scartano il Maddalena per l'accorpamento dei diversi uffici

LE REAZIONI

ROVIGO Le decisioni romane, passate sopra la testa di Rovigo, avevano visto accantonata l'ipotesi dell'allargamento del Tribunale all'ex carcere di via Verdi. Esattamente come per l'ex Caserma Silvestri, che fino al 2012 ha ospitato il 5° Reggimento artiglieria contraerei Pescara, formalmente dismessa nel marzo 2015 e nel luglio dell'anno successivo destinato dall'Agenzia del Demanio ad accogliere l'Agenzia delle entrate, il Catasto, l'Archivio di Stato, e l'Archivio notarile.

SEDI DISPERSE

Attualmente il sistema Giustizia si divide in varie sedi: gli uffici della polizia giudiziaria in via Mazzini, al numero 18, in un palazzo di proprietà comunale; gli uffici notifiche esecuzioni e protesti sempre in via Mazzini, al numero 3, e in vicolo All'Ara, in due appartamenti in affitto da privati; uffici e cancellerie del giudice del lavoro, dei fallimenti e delle esecuzioni a Palazzo Paoli, al numero 1 di via Mazzini; gli uffici del Giudice di pace a Palazzo Costato, in corso del Popolo 261. Lo scorso febbraio il presidente del Tribunale Angelo Risi e il procuratore capo Carmelo Ruberto ribadivano in una nota l'insostenibilità della situazione: «Il perseguimento dell'obiettivo della riunificazione di tutti gli uffici giudiziari oltre a rispondere ad esigenze di razionalizzazione della spesa, oltre 300mila euro all'anno versati a privati, situazione unica in tutto il Veneto, rappresenta una necessità organizzativa non eludibile».

LE SOLUZIONI

Fra le ipotesi, era stata valutata anche quella dello spostamento della Procura a Palazzo Campo, in via Verdi, al numero 12, di proprietà del Consorzio di Bonifica Adige Po. Anche in questo caso, tutto si è poi arenato. Così come ha infiammato il dibattito cittadino, venendo di fatto accantonata, l'ipotesi di trasferire tutto al Censer. Il tema è stato fra i più caldi della scorsa campagna elettorale. Particolarmente attivo, su questo fronte, l'Ordine degli avvocati, che ha anche realizzato uno studio di fattibilità per verificare le varie possibilità di insediamento del nuovo Palazzo di Giustizia. Due i principali requisiti: superficie coperta pari a 10mila metri quadri e superficie da destinare a parcheggio. Era stato stilato, poi, un elenco di sei possibili collocazioni: oltre all'ampliamento del Tribunale in via Verdi, il recupero dell'ex Questura e dell'ex Caserma dei vigili del fuoco, in via Donatoni, una struttura da costruire ex novo in piazzale di Vittorio, l'ex Caserma Silvestri, l'ex Ospedale Maddalena e l'ex Banca d'Italia in via Generale Domenico Piva. Sullo studio si è poi pronunciata, il 15 novembre, l'assemblea dell'Ordine degli Avvocati che ha approvato i primi tre e bocciato gli altri, compreso l'ex Maddalena. Come spiega il presidente dell'Ordine Enrico Ubertone, «proprio nei giorni scorsi, in vista dell'incontro a Roma il sindaco ci ha chiesto lo studio di fattibilità che abbiamo affidato alla società di ingegneria e architettura Alessio Pipinato & Partners. Per noi le tre ipotesi sono ugualmente valide, con pari dignità. L'allargamento dell'attuale sede nell'ex carcere presenta indubbi vantaggi. Bisogna sciogliere il nodo relativo al progetto del carcere minorile, sul quale bisogna tuttavia osservare che non ha molto senso spostarlo a Rovigo, anche in un'ottica di reinserimento dei giovani, perché si tratta di una città che offre poco rispetto ad altre realtà del Veneto».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA