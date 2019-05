Gli avvocati contro il trasferimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DISCUSSIONEROVIGO Il futuro del Tribunale anima il dibattito cittadino, complice anche il clima elettorale. L'Ordine degli avvocati nell'assemblea del 27 febbraio scorso, convocata in tempi ancora non sospetti, ha espresso la contrarietà allo spostamento al Censer E cogliendo al balzo la palla delle elezioni, ha organizzato per venerdì 17, alle 17, nella sede del Consorzio di Bonifica in piazza Garibaldi, un incontro dal titolo Proposte per la sede del Tribunale di Rovigo. L'invito è rivolto, oltre che ai propri iscritti, ai candidati...