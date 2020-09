È il giorno più lungo per autisti e magazzinieri del corriere Gls di Rovigo. Un autista mercoledì è risultato positivo al Coronavirus e ieri i colleghi di lavoro si sono sottoposti al tampone all'ospedale San Luca di Trecenta. Autisti e magazzinieri attendono gli esiti per la giornata odierna: in caso di riscontro negativo, l'azienda potrebbe riaprire i battenti già da lunedì mattina e la situazione dovrebbe, quindi, rientrare alla normalità. I colleghi non accusano alcun sintomo riconducibile al Covid-19, ma potrebbero essere asintomatici. Nella ditta, nel frattempo, sono rimasti aperti solamente gli uffici, con i centralini tempestati dalle telefonate anche venerdì mattina e pomeriggio. Le consegne urgenti giovedì sono state gestite dai pochi dipendenti rientrati dalle ferie e che non avevano avuto contatti con il collega risultato positivo. Nelle ultime ore si è registrata un'impennata di contagi di provincia di Rovigo e il caso dell'uomo positivo al Covid-19 ha destato forte preoccupazione, sia tra i colleghi di lavoro che tra i clienti. Il direttore generale dell'Ulss 5, Antonio Compostella, interviene per tranquillizzare gli animi: «Non si tratta di un focolaio, perché al momento è stata riscontrata una sola positività. L'azienda di trasporti ha agito in maniera tempestiva e attivato i protocolli di sicurezza: la notizia della positività si è sparsa nella serata di mercoledì, mentre al giovedì i magazzini sono stati immediatamente sanificati. Si tratta di un singolo caso, il Servizio Igiene dell'azienda sanitaria si è mosso con le medesime modalità e ha isolato i contatti stretti, sia familiari che colleghi di lavoro. Queste persone sono state poi sottoposte al tampone».

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA