Gli artigiani: «Ex Maddalena, un volàno per le aziende»

ECONOMIA

ROVIGO Gli artigiani ci sono. I sogni anche. I progetti non ancora. Ma l'auspicio di Marco Campion, presidente di Confartigianato Polesine, è duplice: che il 2020 possa essere l'anno di avvio di grandi cantieri di trasformazione della città e che gli interventi possano vedere gli artigiani locali in prima fila nell'esecuzione di lavori, con un virtuoso riattivarsi dell'economia locale in un settore che langue. A cominciare dall'ex Maddalena, in abbandono dal 2000, sul quale nell'agosto 2016 l'Amministrazione Bergamin ha incentrato un non fortunatissimo progetto di riqualificazione, nell'ambito del cosiddetto Bando Periferie, che ha visto l'idea rodigina piazzarsi al 112esimo posto su 120 domande.

BANDO PERIFERIE

Il progetto, inizialmente, aveva un valore di 18 milioni: i fondi statali, 13,5, milioni, si dovevano infatti sommare ai 4,5 che le ditte proprietarie dell'ex Maddalena, Cefil e Reale, avrebbero messo sul piatto offrendo l'immobile. Ma prima è saltata fuori un'ipoteca, non considerata nemmeno nella perizia di stima dell'Agenzia delle Entrate, poi i proprietari si sono sfilati. Successivamente è stato trovato un nuovo accordo, ma intanto il nuovo Governo aveva deciso il congelamento del finanziamento dei progetti non ancora avviati. A novembre il sindaco Gaffeo ha incontrato il vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Renna, e l'architetto Carmela Giannino, coordinatrice della segreteria tecnica della presidenza del Consiglio dei Ministri, e capo della commissione tecnica del Gruppo di monitoraggio del Bando periferie. Il sindaco ha parlato di «cauto ottimismo», facendo poi capire che l'altra questione impellente della nuova sede del Tribunale non è direttamente legata al Maddalena. E in ballo c'è ancora l'ex carcere di via Verdi, con il progetto per realizzare un carcere minorile, nonché l'ex Caserma Silvestri, dove da anni è stato annunciato il trasferimento di Archivio di Stato, Catasto e Archivio notarile. Tutto fermo. «Sono vicine nella memoria le indicazioni del sindaco Gaffeo circa la risposta, attesa a settimane, dalla presidenza del Consiglio dei ministri, in merito alla rimodulazione del progetto di riqualificazione dell'ex Maddalena. Qualora la risposta fosse positiva l'idea che il Comune lo acquisisca e avvii lavori per oltre 13 milioni di euro per l'ex ospedale e il quartiere Commenda, non può che trovare positivo apprezzamento: dal pavimentista, all'impiantista, al serramentista, a chi si occupa di finiture, arredi, coperture, ma anche tecnici e fornitori di servizi, le opportunità che si potranno aprire sono molteplici».

Campion aggiunge che in ballo «c'è anche il progetto sulla trasformazione dell'ex sede del Liceo Celio, così come l'idea di riapertura di un cinema. Rigenerare il tessuto urbano è una operazione virtuosa che l'amministrazione comunale di ogni singolo Comune della Provincia dovrebbe innescare, guidandola, in modo da fornire un indirizzo di intervento pluriennale che porti ad una ripresa concreta dell'economia».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA