ASSISTENZA DOMICILIARE

ROVIGO Sono quasi cinquemila i malati raggiunti ogni giorno dall'assistenza domiciliare integrata dell'Ulss 5. Al lavoro c'è un team di 47 infermieri, 10 operatori socio-sanitari, 2 coordinatori infermieristici, 2 assistenti sociali, 4 medici specialisti in igiene e un geriatra che anche in piena pandemia non si sono mai fermati entrando quotidianamente nelle case dei polesani per garantire le cure agli assistiti affetti da temporanea disabilità o patologia acuta, da malattia cronica o rara o bisognosi di cure palliative.

LA DIRIGENTE

A dirigere il servizio è Monica Parti, responsabile delle cure primarie del distretto dell'Ulss 5 Polesana. «L'attività è svolta in integrazione con i medici di medicina generale e i pediatri e continua anche in questo difficile periodo - spiega la dirigente dell'Ulss 5 - Il sostegno sanitario offerto non è soltanto la cura delle infermità, ma è anche il supporto allo status emotivo debilitante conseguente alla patologia, alla situazioni di abbandono, di lontananza geografica o fisica dai propri affetti, all'impossibilità di esprimere le proprie necessità come accade ad esempio ai pazienti a seguito di incidenti stradali e sul lavoro o ictus».

Quanti bambini seguite nelle loro case?

«Attualmente più di dieci bambini, tra i quali anche neonati con problematiche complesse, oltre a pazienti di tutte le età, seppure con prevalenza per gli ultra 65enni. A tutt'oggi sono 4.229 i pazienti raggiunti a casa».

Quali precauzioni avete adottato per proteggere personale e assistiti dal Covid-19?

«Prima di ogni accesso al domicilio e contestualmente all'ammissione al sistema delle cure viene effettuato un triage telefonico con l'assistito o con il medico di medicina generale o gli operatori della struttura dimettente che ha Io scopo anche di individuare eventuali sintomi sospetti da Covid-19. Tutto il personale è stato più volte istruito sull'utilizzo dei Dpi. Inoltre, nell'assoluto rispetto della privacy, il personale ha la possibilità di consultare la lista dei soggetti in isolamento domiciliare e sorveglianza attiva per potere avere una ulteriore notizia preventiva sull'utilizzo dei dispositivi più appropriati. La conoscenza di tale dato permette l'accesso in sicurezza nelle famiglie considerato che a ogni turno ciascun infermiere visita media dagli 8 ai 10 assistiti e correlati nuclei familiari potendo divenire, quindi, esso stesso veicolo di infezione».

Qualcuno tra il personale ha contratto il virus?

«Tutti gli operatori Adi sono risultati negativi: ci sono invece pazienti che possono necessitare di cure domiciliari proprio perchè positivi sintomatici o paucisintomatici, o sospetti positivi siano essi stati dimessi da reparti ospedalieri o meno. Gli stessi infermieri vengono coinvolti nell'effettuazione dei tamponi domiciliari su richiesta».

Grazie all'assistenza domiciliare, molti pazienti hanno evitato di accedere agli ospedali

«Il mantenimento dell'attività Adi ha permesso la permanenza al domicilio degli assistiti già in carico in precedenza oltre che il supporto ai pazienti, anche con problematiche complesse, dimessi precocemente dalle strutture ospedaliere e ospedali di comunità per ridurre il più possibile il contagio ìntra-ospedaliero dei pazienti fragili e permettere una maggiore disponibilità di posti letto per l'emergenza».

Tra le vittime del Covid ci sono anche molti sanitari

«Nota tristissima: non dimentichiamo oltre agli operatori sanitari che operano negli ospedali, quelli a domicilio, nelle strutture protette, gli addetti a pulizie, mense, i manutentori, gli operatori ecologici, i camionisti, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e tanti altri. Non ci sentiamo eroi, ma donne e uomini con le proprie paure e debolezze.

Roberta Merlin

