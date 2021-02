GLI ALTRI SERVIZI

ROVIGO L'ex Caserma Silvestri ospiterà l'Archivio di Stato, l'Agenzia delle Entrate e l'Archivio Notarile. Per questi due ultimi enti, peraltro, si ha la certezza che troveranno la loro futura collocazione in quello spazio abbandonato da almeno da cinque anni. Si tratta di interventi che faranno risparmiare allo Stato 800mila euro e che non tarderanno a partire, tant'è che lo scorso 21 gennaio si è chiusa la finestra per partecipare al bando di gara per l'indagine di vulnerabilità sismica e diagnosi energetica della caserma (176mila euro per l'esecuzione di tutti i rilievi) e successivamente si procederà alla redazione del Piano di Fattibilità Tecnico-economica. Insomma, è l'ennesima pietra tombale su qualsiasi velleità riguardo quell'area, sulla quale si sono sprecati anni di dibattiti su dibattiti nella speranza di poterne disporre come meglio si credeva. In realtà, però, già nel gennaio 2019, sul finire dell'Amministrazione Bergamin, durante una seduta della Terza commissione il funzionario e il dirigente comunale dell'ufficio Patrimonio spiegarono chiaramente ai consiglieri che non si poteva fare più nulla. Nel 2016, quando gli uffici ottennero il carteggio da parte dell'Agenzia del Demanio, tutto lo spazio della caserma risultava ormai acquisito da altri enti pubblici.

SPAZI DESTINATI

Per quanto riguarda l'Archivio Notarile, già nel settembre del 2015 si sapeva che sarebbe stato traslocato in un nuovo edificio in via Gattinara. Per l'Agenzia delle Entrate, invece, il verbale del piano di razionalizzazione è stato consegnato il 24 maggio 2019. Ironia della sorte, appena due giorni prima delle elezioni comunali, alla fine di una lunga campagna elettorale nella quale tutti gli schieramenti hanno promesso la realizzazione diversi progetti all'interno di quell'area. A giochi fatti, quindi, l'obiettivo del sindaco Edoardo Gaffeo, come ha più volte ripetuto nelle ultime settimane, è quello di sedersi al tavolo con il Demanio e cercare almeno di capire se è possibile partecipare alla progettazione di quell'area che, pur essendo dello Stato, insiste pesantemente sul capoluogo polesano e obbligherà il Comune a ripensare totalmente la viabilità di un'area piuttosto complessa ai confini del centro storico.

SPAZI VERDI E PARCHEGGI

L'idea è di chiedere che non sia un'area chiusa, ma liberamente accessibile dai rodigini, trovandovi spazio per un'area verde e anche per dei parcheggi. Contrariamente a quanto sostenuto da coloro che ne hanno sempre chiesto a gran voce la destinazione a cittadella giudiziaria, criticando qualsiasi altro tipo di insediamento, l'Agenzia delle Entrate è una sede provinciale nella quale lavorano almeno 160 persone, con un giro costante quotidiano di almeno 60 o 70 utenti. Sono all'incirca gli stessi numeri che, tra l'altro, riguardano proprio il tribunale rodigino, ma che ormai sembra destinato a rimanere tra via Verdi e la futura sede in via Donatoni. Con la chiusura della sede di Badia dell'Agenzia delle Entrate, tutte le imprese e i contribuenti dell'Alto Polesine sono costretti a rivolgersi agli uffici di via Cavour. Il costo per la realizzazione del compendio di uffici statali dovrebbe aggirarsi sui 10-15 milioni di euro e, se il percorso da svolgere seguirà le orme tracciate con il cantiere per il carcere minorile in via Verdi, è possibile che già entro l'estate possano essere svolti i rilievi tecnici, facendo presumere l'avvio dei cantieri a inizio 2022. Questo al netto di ulteriori ritardi prodotti dall'emergenza sanitaria, visto che già lo scorso autunno sarebbero dovuti partire i lavori per il penitenziario minorile, successivamente slittati.

A.Luc.

