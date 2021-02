GLI ALTRI CASI

PORTO VIRO Ancora una tragedia in famiglia segna la città. Perché gli omicidi che si sono dovuti contare negli ultimi anni, sono accaduti tutti tra le mura domestiche o tra parenti.

Bisogna andare al 17 maggio 2017 quale ultimo caso di omicidio e che rappresenta una tragedia di famiglia, quando Pasqualina Pregnolato, allora 83enne, ex operaia, aveva colpito in bocca con un coltello il marito Narciso Levizzari, di 81 anni, di primo mattino mentre era ancora a letto. L'uomo soffriva per alcune patologie e a quanto era stato poi ricostruito, la moglie non si sarebbe più sentita di accudirlo. Nella casa di via Marangona, a scoprire il fatto era stato il figlio che si era recato, come sempre, ad aiutare la madre a far alzare il padre dal letto, stanti i gravi problemi di deambulazione. Quest'ultimo non era morto ed era stato soccorso, ma era spirato in ospedale tre settimane più tardi.

Questa tragedia era seguita a quella, ben diversa, che aveva visto vittima Miranda Sarto, uccisa a 83 anni il 9 novembre 2016, verosimilmente dal nipote Gino, che aveva allora 68 anni e viveva nello stesso fabbricato in via Gorghi, ma per puntare su di lui erano serviti mesi di indagini, con i sospetti degli inquirenti che inizialmente si erano indirizzati su altre persone. Il nipote avrebbe ucciso all'ora di cena la zia con sedici coltellate quale esito di liti e dissapori, era stato arrestato soltanto a metà giugno successivo, dopo oltre sette mesi, e quasi un anno dopo, il 6 maggio 2018, era morto di malattia, senza poter così arrivare a una verità processuale sull'episodio.

Una tragedia diversa che sconvolse Porto Viro fu quella che accadde il primo ottobre 2012 nella caserma dei carabinieri, quando l'appuntato Renato Addario, all'epoca 50enne, uccise nel cortile prima il comandante luogotenente Antonino Zingale, di 49 anni, poi la moglie di questi Ginetta Giaraldo, di 51, accorsa a vedere cosa fosse accaduto, prima di togliersi la vita a propria volta. Si parlava di rapporti incrinati tra i due carabinieri, ma alla fine il caso venne chiuso senza più indagare sulle cause.

