GLI AIUTI DEL COMUNEROVIGO Palazzo Nodari stanzia quasi 900mila euro per l'emergenza alimentare. È la cifra erogata dal Comune per aiutare le famiglie che, negli ultimi 12 mesi, non sono state più in grado di andare a fare la spesa a causa della crisi economica prodotta dalla pandemia. L'Amministarzione è pronta infatti a intervenire nuovamente con la formula dei buoni spesa per sostenere i nuclei in difficoltà. Ad annunciarlo l'assessore...