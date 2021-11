Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NORME SANITARIEROVIGO (F. Cam.) «Ben venga il Super Green pass anche in zona bianca, per un più rapido ritorno alla normalità». Confesercenti, sottolinea il direttore dell'associazione di Venezia e Rovigo Maurizio Franceschi, saluta con favore le nuove misure per contenere la ripresa epidemica fra le quali il Super Green pass solo per vaccinati o guariti, per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste,...